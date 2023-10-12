Cô gái thuê phòng một tháng không ra khỏi nhà, chủ nhà đến gần phát hiện điều bất thường liền báo cảnh sát

Thế giới 12/10/2023 16:36

Mặc dù đã chuyển đến căn phòng mới thuê nhưng một tháng sau đó cô gái không bước chân ra khỏi nhà, chủ nhà nghe thấy âm thanh lạ liền gọi điện báo cảnh sát.

Bà Chu năm nay 55 tuổi, sau khi nghỉ hưu bà cho thuê phòng, việc này giúp bà có thêm thu nhập hàng tháng. Cách đây một tháng, bà Chu nhận được cuộc gọi của Tiểu Lệ, cô nói rằng mình mới tốt nghiệp đại học, vì đang trong quá trình tìm việc làm nên Tiểu Lệ muốn tìm một căn nhà giá rẻ để thuê. Căn phòng bà Chu cho thuê có giá 1.200 tệ (khoảng 4 triệu đồng) một tháng, đặt cọc 1 tháng và trả trước 3 tháng tiền phòng.

bao canh sat 1
 Khi đến thuê phòng, Tiểu Lệ nói với bà Chu rằng mình chưa có bạn trai - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Tiểu Lệ cho biết, cô mới tốt nghiệp đại học và chưa tìm được việc làm nên không có nhiều tiền như vậy. Cô hy vọng chủ nhà có thể giảm bớt tiền thuê nhà. Bà Chu thông cảm cho hoàn cảnh của Tiểu Lệ nên đã điều chỉnh giá thuê nhà xuống còn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.4 triệu đồng) một tháng.

Ngày thứ 2 sau khi thuê được phòng, Tiểu Lệ dọn đồ đến nhà mới, bà Chu cảm thấy khó hiểu, một sinh viên mới ra trường sao lại có nhiều đồ đến vậy. Sau khi suy nghĩ lại, bà Chu tự nhủ, có thể con gái thích làm đẹp nên nhiều đồ cũng là chuyện bình thường.

Một thời gian sau khi cho Tiểu Lệ thuê phòng, bà Chu cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, một tháng trời Tiểu Lệ không ra khỏi nhà. Điều đáng nói là mỗi ngày có rất nhiều người đàn ông xa lạ ra vào phòng của Tiểu Lệ, họ vào khoảng nửa giờ đồng hồ đã vội vàng rời đi.

bao canh sat 2
 Nghe những âm thanh phát ra từ trong phòng Tiểu Lệ, bà Chu liền gọi điện báo cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này, bà Chu mới bắt đầu để ý đến Tiểu Lệ. Sau vài ngày quan sát, bà Chu phát hiện những người đàn ông đến phòng Tiểu Lệ ở các độ tuổi khác nhau, có người khoảng 20 tuổi nhưng cũng có người 60 tuổi. Có khi một ngày có tới 13 người đàn ông ra vào phòng của Tiểu Lệ. Cho đến một hôm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào phòng Tiểu Lệ, bà Chu lén đi theo đến cửa phòng thì nghe thấy những âm thanh “đáng xấu hổ”.

Khi thuê phòng, Tiểu Lệ nói với bà Chu rằng mình chưa có bạn trai. Bà Chu chợt nhận ra rằng, Tiểu Lệ đang làm việc phi pháp trong căn nhà bà cho thuê. Bà lập tức gọi điện báo cảnh sát thông báo sự việc. Ngay sau đó Tiểu Lệ cũng đã bị cảnh sát bắt vì hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Đang đi tàu điện ngầm, cô gái phát hiện trên váy có dính dịch thể lạ liền báo cảnh sát

Đang đi tàu điện ngầm, cô gái phát hiện trên váy có dính dịch thể lạ liền báo cảnh sát

Trong lúc đi tàu điện ngầm, cô gái cảm thấy có thứ gì đó đụng vào người mình và sờ thấy dịch thể lạ dính trên váy, ngay lập tức cô gái đã báo cảnh sát.

Xem thêm
Từ khóa:   vi phạm pháp luật việc phi pháp báo cảnh sát

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích