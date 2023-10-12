Cô gái thuê phòng một tháng không ra khỏi nhà, chủ nhà đến gần phát hiện điều bất thường liền báo cảnh sát

Mặc dù đã chuyển đến căn phòng mới thuê nhưng một tháng sau đó cô gái không bước chân ra khỏi nhà, chủ nhà nghe thấy âm thanh lạ liền gọi điện báo cảnh sát.

Bà Chu năm nay 55 tuổi, sau khi nghỉ hưu bà cho thuê phòng, việc này giúp bà có thêm thu nhập hàng tháng. Cách đây một tháng, bà Chu nhận được cuộc gọi của Tiểu Lệ, cô nói rằng mình mới tốt nghiệp đại học, vì đang trong quá trình tìm việc làm nên Tiểu Lệ muốn tìm một căn nhà giá rẻ để thuê. Căn phòng bà Chu cho thuê có giá 1.200 tệ (khoảng 4 triệu đồng) một tháng, đặt cọc 1 tháng và trả trước 3 tháng tiền phòng. Khi đến thuê phòng, Tiểu Lệ nói với bà Chu rằng mình chưa có bạn trai - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên Tiểu Lệ cho biết, cô mới tốt nghiệp đại học và chưa tìm được việc làm nên không có nhiều tiền như vậy. Cô hy vọng chủ nhà có thể giảm bớt tiền thuê nhà. Bà Chu thông cảm cho hoàn cảnh của Tiểu Lệ nên đã điều chỉnh giá thuê nhà xuống còn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.4 triệu đồng) một tháng.

Ngày thứ 2 sau khi thuê được phòng, Tiểu Lệ dọn đồ đến nhà mới, bà Chu cảm thấy khó hiểu, một sinh viên mới ra trường sao lại có nhiều đồ đến vậy. Sau khi suy nghĩ lại, bà Chu tự nhủ, có thể con gái thích làm đẹp nên nhiều đồ cũng là chuyện bình thường. Một thời gian sau khi cho Tiểu Lệ thuê phòng, bà Chu cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, một tháng trời Tiểu Lệ không ra khỏi nhà. Điều đáng nói là mỗi ngày có rất nhiều người đàn ông xa lạ ra vào phòng của Tiểu Lệ, họ vào khoảng nửa giờ đồng hồ đã vội vàng rời đi.

Nghe những âm thanh phát ra từ trong phòng Tiểu Lệ, bà Chu liền gọi điện báo cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet Đến lúc này, bà Chu mới bắt đầu để ý đến Tiểu Lệ. Sau vài ngày quan sát, bà Chu phát hiện những người đàn ông đến phòng Tiểu Lệ ở các độ tuổi khác nhau, có người khoảng 20 tuổi nhưng cũng có người 60 tuổi. Có khi một ngày có tới 13 người đàn ông ra vào phòng của Tiểu Lệ. Cho đến một hôm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào phòng Tiểu Lệ, bà Chu lén đi theo đến cửa phòng thì nghe thấy những âm thanh “đáng xấu hổ”. Khi thuê phòng, Tiểu Lệ nói với bà Chu rằng mình chưa có bạn trai. Bà Chu chợt nhận ra rằng, Tiểu Lệ đang làm việc phi pháp trong căn nhà bà cho thuê. Bà lập tức gọi điện báo cảnh sát thông báo sự việc. Ngay sau đó Tiểu Lệ cũng đã bị cảnh sát bắt vì hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Đang đi tàu điện ngầm, cô gái phát hiện trên váy có dính dịch thể lạ liền báo cảnh sát Trong lúc đi tàu điện ngầm, cô gái cảm thấy có thứ gì đó đụng vào người mình và sờ thấy dịch thể lạ dính trên váy, ngay lập tức cô gái đã báo cảnh sát.

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