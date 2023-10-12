Đang đi tàu điện ngầm, cô gái phát hiện trên váy có dính dịch thể lạ liền báo cảnh sát

Trong lúc đi tàu điện ngầm, cô gái cảm thấy có thứ gì đó đụng vào người mình và sờ thấy dịch thể lạ dính trên váy, ngay lập tức cô gái đã báo cảnh sát.

Ngày 11/10, công an Quảng Châu, Trung Quốc đã thông báo về một vụ việc đáng xấu hổ xảy ra trên tàu điện ngầm, thủ phạm là một người đàn ông trung niên. Được biết hiện tại người ông 44 tuổi này đang bị bắt giam.

Phát hiện bị quấy rối, cô gái liền nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh

Theo Sohu, vào ngày 9/10, trên chuyến tàu điện ngầm số 5 ở Quảng Châu, mọi người đều chăm chú nhìn điện thoại chờ đến trạm. Cô gái trẻ và cũng là nạn nhân của vụ việc này đang chăm chú nhìn điện thoại của mình thì đột nhiên cô cảm thấy bị ai đó chạm vào người. Khi cô gái dùng tay sờ lên váy thì phát hiện có dịch thể lạ dính trên váy của mình, cô gái lập tức nhận ra mình bị quấy rối.

Sờ thấy dịch thể lạ dính trên váy của mình, cô gái liền gọi điện báo cảnh sát

Lúc này, cô gái không hề nao núng và đã hét lên cầu cứu mọi người đồng thời gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông liền bị bắt giữ. Cô gái không im lặng chấp nhận sự quấy rối mà dũng cảm đối diện với tên yêu râu xanh. Hành động của cô gái không những bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tiếp thêm sức mạnh cho nhiều nạn nhân khác.

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