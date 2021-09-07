Sinh ra đứa con không mong muốn, người mẹ nhốt cô bé vào tủ hàng tháng trời đến mức suýt chết vì đói

Thế giới 07/09/2021 06:00

Cô bé này đã bị nhốt trong tủ đến mức suýt chết vì đói nếu như anh trai của cô bé không lén mang đến đồ ăn đến.

Theo Yahoo News, người mẹ tên là Yulia Zykova của nạn nhân cũng là nạn nhân của một vụ án hiếp dâm xảy ra từ trước đó. Cô đã hạ sinh bé Polina một cách bí mật tại nhà và khóa cô lại bên trong tủ.

Phiên tòa xét xử bị cáo đã được tiến hành tại thành phố Karpinsk, thuộc vùng Sverdlovsk Oblast của Nga, vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Con trai lớn của Zykova là Matvey, 13 tuổi, được cho là đã cho em của mình ăn trong bí mật nhưng chưa bao giờ nói một lời với bất kỳ ai về những gì đang xảy ra tại nhà.

nguoc dai tre em 1
Yulia Zykova đã sinh bé Ponila sau khi bị chồng cưỡng bức vì vậy cô không hề mong muốn đứa trẻ một chút nào - Ảnh: Yahoo News

Lúc đầu, Matvey tưởng rằng bé gái đang nằm trong tủ là con của một trong những người bạn của mẹ mình. Vì vậy, cậu bé đã vô cùng sốc khi được cảnh sát tiết lộ Ponila là em ruột của cậu.

Tòa án cho biết, vụ ngược đãi trẻ em đã gần như được phát hiện vào trước đó bởi con gái 3 tuổi Lera của Zykova. ô bé đã nói với một cô giáo tại trường mẫu giáo của mình rằng tại nhà mình có một con búp bê sống có tên là Ponila ở trong tủ quần áo nhưng không có ai tin lời cô bé lúc đó và phớt lờ tất cả.

Ponila được phát hiện gần như chết đói khi một người bạn của Zykova là Olesya đến thăm và nghe thấy có những tiếng động lạ phát ra từ tủ quần áo. Olesya đã tìm thấy trong tình trạng vô cùng kinh khủng và mẹ của cô bé lúc đó đang say khướt, không tỉnh táo.

nguoc dai tre em 2
Bé Ponila khi được phát hiện đã suy dinh dưỡng trầm trọng và suýt chết vì đói - Ảnh: Yahoo News

Người bạn sau đó đã gọi dịch vụ khẩn cấp để đưa đứa bé đến một phòng khám dành cho trẻ em, nhưng tình trạng của nạn nhân quá nghiêm trọng nên cô bé đã được trực thăng đưa đến bệnh viện ở thủ đô Ekaterinburg của vùng.

Một cuộc thẩm vấn Zykova đã được diễn ra, cô đã khai báo với cảnh sát rằng người chồng ghẻ lạnh của cô đã cưỡng hiếp cô và cô không muốn có con.

Khi vụ án của người mẹ đang được tiến hành điều tra, luật sư của cô, Sergey R, nói với truyền thông địa phương rằng: "Vụ án đang được điều tra trong bí mật. Cuộc sống của Zykova đã rất khó khăn và điều đó khiến cho cô ấy phạm tội. Chúng tôi hy vọng phán quyết cuối cùng sẽ đúng pháp luật, hợp lý và công bằng."

Bị cáo Zykova đã bị cáo buộc lạm dụng trẻ em và không chăm sóc đúng cách cho trẻ vị thành niên. Nếu bị kết tội, Zykova phải đối mặt với 7 năm tù giam. Trong khi đó, cháu bé hiện đang được bà ngoại chăm sóc nhưng Zykova lại bày tỏ mong muốn sẽ được nuôi bé.

Cá mập hổ khổng lồ tấn công nhóm thợ lặn, 'ngoặm đầu' một người để lại vết thương dài tới 8cm

Cá mập hổ khổng lồ tấn công nhóm thợ lặn, 'ngoặm đầu' một người để lại vết thương dài tới 8cm

Được biết, con cá mập hổ này có biệt danh là "Big Mama" và một người thợ lặn trong nhóm này đã suýt mất đầu khi bị con cá ngoặm gọn vào miệng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em mẹ trẻ bỏ đói con gái bé gái chết đói

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích