Cô bé này đã bị nhốt trong tủ đến mức suýt chết vì đói nếu như anh trai của cô bé không lén mang đến đồ ăn đến.

Theo Yahoo News, người mẹ tên là Yulia Zykova của nạn nhân cũng là nạn nhân của một vụ án hiếp dâm xảy ra từ trước đó. Cô đã hạ sinh bé Polina một cách bí mật tại nhà và khóa cô lại bên trong tủ. Phiên tòa xét xử bị cáo đã được tiến hành tại thành phố Karpinsk, thuộc vùng Sverdlovsk Oblast của Nga, vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Con trai lớn của Zykova là Matvey, 13 tuổi, được cho là đã cho em của mình ăn trong bí mật nhưng chưa bao giờ nói một lời với bất kỳ ai về những gì đang xảy ra tại nhà.

Yulia Zykova đã sinh bé Ponila sau khi bị chồng cưỡng bức vì vậy cô không hề mong muốn đứa trẻ một chút nào - Ảnh: Yahoo News Lúc đầu, Matvey tưởng rằng bé gái đang nằm trong tủ là con của một trong những người bạn của mẹ mình. Vì vậy, cậu bé đã vô cùng sốc khi được cảnh sát tiết lộ Ponila là em ruột của cậu. Tòa án cho biết, vụ ngược đãi trẻ em đã gần như được phát hiện vào trước đó bởi con gái 3 tuổi Lera của Zykova. ô bé đã nói với một cô giáo tại trường mẫu giáo của mình rằng tại nhà mình có một con búp bê sống có tên là Ponila ở trong tủ quần áo nhưng không có ai tin lời cô bé lúc đó và phớt lờ tất cả.

Ponila được phát hiện gần như chết đói khi một người bạn của Zykova là Olesya đến thăm và nghe thấy có những tiếng động lạ phát ra từ tủ quần áo. Olesya đã tìm thấy trong tình trạng vô cùng kinh khủng và mẹ của cô bé lúc đó đang say khướt, không tỉnh táo. Bé Ponila khi được phát hiện đã suy dinh dưỡng trầm trọng và suýt chết vì đói - Ảnh: Yahoo News Người bạn sau đó đã gọi dịch vụ khẩn cấp để đưa đứa bé đến một phòng khám dành cho trẻ em, nhưng tình trạng của nạn nhân quá nghiêm trọng nên cô bé đã được trực thăng đưa đến bệnh viện ở thủ đô Ekaterinburg của vùng. Một cuộc thẩm vấn Zykova đã được diễn ra, cô đã khai báo với cảnh sát rằng người chồng ghẻ lạnh của cô đã cưỡng hiếp cô và cô không muốn có con. Khi vụ án của người mẹ đang được tiến hành điều tra, luật sư của cô, Sergey R, nói với truyền thông địa phương rằng: "Vụ án đang được điều tra trong bí mật. Cuộc sống của Zykova đã rất khó khăn và điều đó khiến cho cô ấy phạm tội. Chúng tôi hy vọng phán quyết cuối cùng sẽ đúng pháp luật, hợp lý và công bằng." Bị cáo Zykova đã bị cáo buộc lạm dụng trẻ em và không chăm sóc đúng cách cho trẻ vị thành niên. Nếu bị kết tội, Zykova phải đối mặt với 7 năm tù giam. Trong khi đó, cháu bé hiện đang được bà ngoại chăm sóc nhưng Zykova lại bày tỏ mong muốn sẽ được nuôi bé.

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