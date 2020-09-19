Sau ly hôn con rể nên duyên cùng mẹ vợ, cái kết như ngôn tình khiến ai nấy ngỡ ngàng

Thế giới 19/09/2020 14:51

Sau khi ly hôn, con rể kết hôn với mẹ vợ bất chấp những lời phản đối từ người thân. Chuyện tình hy hữu này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, ông Clive Bunden (65 tuổi) và bà Brenda (77 tuổi), sống tại thị trấn Warrington, hạt Cheshire, nước Anh đã kỷ niệm 23 năm ngày cưới. Đáng nói, bà Brenda từng là mẹ vợ của ông Clive. Câu chuyện con rể kết hôn với mẹ vợ nhận được đông đảo sự chú ý của dư luận.

Theo Mirror, năm 1977, ông Clive kết hôn với bà Irene (con gái của Brenda) và sinh được 2 con gái. Đáng nói, bà Brenda không hài lòng với mối quan hệ này. Bà còn tiết lộ ghét con rể từ cái nhìn đầu tiên. 

Đến năm 1985, hai vợ chồng ông Clive ly hôn. Đáng ngạc nhiên là bà Brenda vốn có định kiến với con rể lại phải lòng ông. Vào năm 1997, cặp đôi con rể và mẹ vợ cũ chính thức về chung một nhà. 

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Sau khi ly hôn, con rể và mẹ vợ cũ nên duyên khiến ai nấy chấn động - Ảnh: Mirror

Do người chồng trước của bà Brenda đã qua đời, còn ông Clive đã ly hôn và bà Irene cũng đã tái hôn, cặp đôi cứ nghĩ rằng họ có thể tự do kết hôn nhưng đáng tiếc rằng đạo luật tồn tại hơn 500 năm của thị trấn Warrington lại không cho phép điều đó. Nếu tiếp tục làm điều này, ông Clive có thể bị bỏ tù đến 7 năm. Thay vào đó, chính quyền địa phương chỉ đổi họ cho bà Brenda mà thôi. 

Tuy nhiên, cặp đôi cho rằng điều này là bất công với mình. Trong suốt nhiều năm, cả hai đã cố gắng vận động để thay đổi đạo luật của địa phương. 

Tới năm 2005, tòa án châu Âu ra phán quyết rằng việc ngăn cấm kết hôn giữa những người từng là bố/mẹ của chồng/vợ với con dâu/rể là vi phạm nhân quyền. Điều này cho phép ông Clive và bà Brenda có thể trở thành vợ chồng hợp pháp.

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Cặp vợ chồng vẫn hạnh phúc sau 23 năm về chung một nhà - Ảnh: Mirror

"Khi chúng tôi nghe tin tức trên TV vào tháng 9/2005, tôi đã quỳ xuống ngay lập tức và cầu hôn bà Brenda. Tôi đã rơi lệ vì xúc động", ông Clive nghẹn ngào nói.

Vào ngày 17/3/2007, ông Clive và bà Brenda đã trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận. Cả hai đăng ký kết hôn tại văn phòng thị trấn Warrington, nơi ông Clive từng  kết hôn với bà Irene 30 năm trước.

Tuy nhiên, phần lớn người thân của cặp đôi đều phản đối mối quan hệ này. Họ đều không đến dự đám cưới, chỉ có một người họ hàng gửi thiệp chúc mừng. Cả hai đã phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị đến từ người thân, bạn bè và điều này giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. 

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Bà Irene cho biết sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ và chồng cũ - Ảnh: Mirror

Sau khi kết hôn, cặp đôi đã có một tuần trăng mật kéo dài 1 tháng ở Tây Ban Nha. Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn hạnh phúc sau 23 năm và hơn cả những gì họ mong đợi.

"Mọi người đều nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi không tồn tại lâu dài nhưng chúng tôi vẫn đang gắn bó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi ở bên nhau 24/7 và điều đó thật kỳ diệu.

Kết hôn với bà Brenda chắc chắn đã thay đổi con người tôi. Tôi sống thoải mái hơn. Trước đó, tôi luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều để có được ngày này và đó là một thành tựu. Chúng tôi có thể ở riêng cả ngày mà vẫn hòa hợp với nhau", ông Clive chia sẻ. 

Trong khi đó, bà Brenda cũng tâm sự: "Clive rất chu đáo và đáng yêu, ông ấy đã chăm sóc tôi rất tốt. Nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài nhưng giờ đây chúng tôi không thể sống thiếu nhau", bà Brenda tâm sự. 

Về phần bà Irene, bà cho biết sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ và chồng cũ vì cả hai đã có mối quan hệ sai trái, làm tổn thương mọi người trong gia đình. 

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