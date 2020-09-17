Hành động phản cảm của cặp đôi học sinh trên tàu điện ngầm khiến nhiều người bức xúc. Ngay sau khi đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội, chính quyền địa phương đã xác định được danh tính và ngôi trường cả hai đang theo học.

Thể hiện tình cảm nơi công cộng là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cổ xúy cho những hành động phản cảm, coi thường người xung quanh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hành động phản cảm của cặp đôi học sinh trên tàu điện ngầm khiến nhiều người sốc nặng. Sự việc được cho là xảy ra ở thành phố Đài Trung (Đài Loan).

Hành động phản cảm của cặp đôi học sinh trên tàu điện ngầm khiến mọi người bức xúc - Ảnh: Chinatimes

Theo hình ảnh trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, đôi nam nữ đứng gần cửa ra vào của toa tàu. Ngoài gương mặt "non choẹt", cả hai còn mặc đồng phục thể dục nên mọi người đều cho rằng cặp đôi chỉ mới học cấp 3.

Giữa chốn đông người, cặp đôi học sinh này vô tư đứng ôm ấp, đụng chạm cơ thể nhau. Dù nhận thức được mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ thị, cả hai vẫn chẳng mảy may quan tâm.

Đỉnh điểm, cậu nam sinh cho tay vào quần bạn gái và có cử chỉ khiếm nhã khiến ai nấy sốc nặng. Sau đó, cặp đôi tiếp tục ôm hôn thắm thiết như đang ở nhà riêng vậy.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận chỉ trích: "Tôi đang xem cái gì vậy trời"; "Bố mẹ các em chắc phải tự hào lắm khi xem clip này"; "Tình yêu gà bông đáng lẽ phải trong sáng lắm chứ"; "Không biết suy nghĩ đến hậu quả gì cả!"...

Theo Chinatimes, ngay sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã xác định được danh tính cũng như ngôi trường cả hai theo học. Nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để bàn bạc cách giải quyết sự việc.

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