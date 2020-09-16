Loạt gái xinh mặc đồ ren vừa 'phèn' vừa phản cảm ra đường, thứ lồ lộ sau lớp vải mỏng tang gây nhức mắt

Tưởng diện đồ ren là sang, hội gái xinh trong loạt ảnh sau đây lại "phèn" trông thấy vì cách ăn mặc phản cảm của mình.

Vải ren được phái đẹp đặc biệt yêu thích vì sự tinh tế, sang trọng và tôn lên vẻ quyến rũ của người mặc. Tuy nhiên, loại vải này thường rất mỏng, cần sự tinh tế trong cách kết hợp. Nếu không chúng sẽ khiến chị em biến thành "thảm họa" thời trang lúc nào không hay.

Mới đây, dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh gái xinh mặc đồ ren ra phố khiến dân tình cạn lời. Nguyên nhân chủ yếu là do lối ăn mặc phản cảm, muốn khoe thân bất chấp hoàn cảnh.

Chỉ cần thêm 1 chiếc blazer khoác ngoài là bộ trang phục vừa sexy vừa tinh tế. Thế nhưng cô gái này lại gây nhức mắt người khác với chiếc áo hai dây chẳng khác áo ngực là mấy - Ảnh: Internet

Chân váy da ngắn cũn cỡn kết với áo xẻ sâu hoắm khiến cô gái xinh như mộng này 'phèn' trông thấy - Ảnh: Internet

Chất liệu lụa trông nhăn nhúm cùng màu sắc ren thiếu tinh tế khiến nàng hot girl như đang mặc đồ ngủ ra đường - Ảnh: Internet

Vòng một của cô gái xinh đẹp như đang chực trào ra khỏi chiếc áo ren mỏng tang - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gái xinh ăn mặc hớ hênh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Cô nào cũng xinh mà ăn mặc kỳ cục vậy trời"; "Chắc tưởng ở phòng ngủ nên vô tư mặc đồ lót thôi mà"; "Ăn mặc là quyền tự do cá nhân, mọi người không nên khắt khe quá"; "Cách ăn mặc gây tò mò dễ sợ"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-gai-xinh-mac-do-ren-vua-phen-vua-phan-cam-ra-duong-thu-lo-lo-sau-lop-vai-mong-tang-gay-nhuc-mat-380206.html