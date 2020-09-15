Cụ bà 83 tuổi lấy chồng kém 40 tuổi, tiết lộ nhiều đêm chân đi không vững vì đời sống 'chăn gối' quá tuyệt vời

Dù khoảng cách tuổi tác rất lớn nhưng cặp đôi đũa lệch tiết lộ họ có cuộc sống vợ chồng rất tuyệt vời.

Mới đây, cụ bà Edna Martin (83 tuổi) sống tại thị trấn ven biển Weston-super-Mare (Anh) đã kỷ niệm 15 năm ngày cưới cùng chồng trẻ kém 40 tuổi thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Cặp đôi đũa lệch đã chứng minh tình yêu bền chặt của mình sau khi bị mọi người cho rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ "chết yểu". Bà Martin và anh Simon kỷ niệm 15 năm ngày cưới - Ảnh: Daily Record Theo Daily Record, bà Martin và anh Simon (43 tuổi) gặp nhau lần đầu tiên ở buổi hòa nhạc. Cả hai thừa nhận đã trúng tiếng sét ái tình và nhanh chóng kết đôi sau đó không lâu. Khi ra ngoài, cặp đôi thường bị nhầm thành bà và cháu trai, tuy nhiên cả bà Martin và Simon đều không cảm thấy ái ngại hay xấu hổ. Họ thậm chí còn cảm thấy thích thú khi thu hút được nhiều sự chú ý.

Cặp đôi đũa lệch vẫn rất hạnh phúc bất chấp những lời bàn tán - Ảnh: Daily Record "Khi bạn yêu nửa kia của mình thật nhiều, bạn sẽ muốn bên cạnh người đó mọi lúc. Chúng tôi lúc nào cũng nắm tay nhau không rời. Ngay cả khi đứng xếp hàng trong siêu thị, tôi và Simon đều thoải mái trao nhau nụ hôn, đùa nghịch với nhau và chẳng mảy may để ý đến cái nhìn kỳ lạ của mọi người. Hiếm có cặp đôi nào ở độ tuổi của tôi còn ngọt ngào như thế", bà Martin chia sẻ với truyền thông. Về phần Simon, anh cho biết dù bạn đời của mình đã lớn tuổi nhưng họ vẫn có đời sống chăn gối rất tuyệt vời. Người chồng trẻ của bà Martin thừa nhận "nghiện" vợ, "chân đi không vững" sau những đêm "yêu" cuồng nhiệt.

Người chồng trẻ tiết lộ đời sống chăn gối của hai người rất tuyệt vời - Ảnh: Daily Record Trước đây khi công khai yêu nhau, cặp đôi khiến hai bên gia đình sốc nặng. Tuy nhỏ tuổi hơn cả bạn gái của con trai nhưng bố mẹ Simon cũng không phản đối quá kịch liệt. Họ luôn ủng hộ những việc anh cho là đúng đắn và thực lòng chúc phúc cho con trai. Gia đình bà Martin cũng từng choáng váng khi bà tuyên bố yêu người đàn ông kém tận 40 tuổi. Vào ngày cưới, con gái bà Martin đích thân làm bánh cưới tặng mẹ, còn người con trai bày tỏ sự xúc động và mong mẹ mình được hạnh phúc. Sau 15 năm kết hôn, bà Martin và anh Simon cho biết vẫn yêu nhau như thuở ban đầu. Họ để những cảm xúc diễn ra tự nhiên chứ không cố ép buộc mình phải làm bất cứ điều gì để giữ chân nửa kia. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng đưa ra lời khuyên cho tất cả mọi người, đừng bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu vì hạnh phúc có thể đến bên ta bất cứ lúc nào.

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