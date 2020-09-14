Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi, trên lưng cắm con dao cùng loạt vết thương khác

Thế giới 14/09/2020 14:55

Người dân phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi với con dao cắm trên lưng khiến ai nấy sốc nặng. Người này lập tức đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo sự việc cho cảnh sát địa phương.

The Sun đưa tin, một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đại lộ Costanera Oestes ở thành phố Posadas, thuộc tỉnh Misiones, miền Đông Bắc Argentina đã may mắn sống sót nhờ được phát hiện kịp thời. 

Người phát hiện ra em bé là cựu huấn luyện viên thể hinh 31 tuổi Diega Sebastian Penayo. Tại thời điểm được tìm thấy, bé sơ sinh được bọc trong chăn với một con dao gỉ sét cắm trên lưng.

May mắn là cô bé vẫn khóc và có các dấu hiệu sự sống khác. Anh Penayo lập tức báo cảnh sát, đồng thời đưa bé gái đến khoa Nhi của bệnh viện Dr. Fernando Barreyro cấp cứu.

be so sinh bi bo roi 1
Em bé sơ sinh bị bỏ rơi với con dao cắm trên lưng - Ảnh: The Sun
be so sinh bi bo roi 2
May mắn là em bé được phát hiện và cứu sống kịp thời - Ảnh: The Sun

Bác sĩ điều trị cho biết cả ê kíp đã sốc nặng khi thấy em bé có một loạt vết dao và một vết thương ở lưng. May mắn là phần lớn các vết đâm chỉ là vết thương ngoài da, không làm tổn thương nội tạng hay gây nguy hiểm nghiêm trọng. Họ cho rằng bà mẹ đã hạ sinh bé gái tại bệnh viện, sau đó tới con phố gần đó và bỏ con lại.

be so sinh bi bo roi 3
Mẹ đứa trẻ bị bắt giữ - Ảnh: The Sun

Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của người mẹ và tiến hành bắt giữ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cô gái 'trần như nhộng' đi lại trong phòng tập gym, nguyên nhân phía sau khiến tất cả bức xúc

Cô gái 'trần như nhộng' đi lại trong phòng tập gym, nguyên nhân phía sau khiến tất cả bức xúc

Cô gái xông vào phòng gym, lột sạch quần áo, làm đủ trò gây bức xúc đã bị cảnh sát bắt giữ. Đoạn clip ghi lại sự việc gây bão mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích.

Xem thêm
Từ khóa:   vứt bỏ con bé gái bị bỏ rơi em bé bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích