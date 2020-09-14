Người dân phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi với con dao cắm trên lưng khiến ai nấy sốc nặng. Người này lập tức đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo sự việc cho cảnh sát địa phương.

The Sun đưa tin, một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đại lộ Costanera Oestes ở thành phố Posadas, thuộc tỉnh Misiones, miền Đông Bắc Argentina đã may mắn sống sót nhờ được phát hiện kịp thời.

Người phát hiện ra em bé là cựu huấn luyện viên thể hinh 31 tuổi Diega Sebastian Penayo. Tại thời điểm được tìm thấy, bé sơ sinh được bọc trong chăn với một con dao gỉ sét cắm trên lưng.

May mắn là cô bé vẫn khóc và có các dấu hiệu sự sống khác. Anh Penayo lập tức báo cảnh sát, đồng thời đưa bé gái đến khoa Nhi của bệnh viện Dr. Fernando Barreyro cấp cứu.

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi với con dao cắm trên lưng - Ảnh: The Sun

May mắn là em bé được phát hiện và cứu sống kịp thời - Ảnh: The Sun

Bác sĩ điều trị cho biết cả ê kíp đã sốc nặng khi thấy em bé có một loạt vết dao và một vết thương ở lưng. May mắn là phần lớn các vết đâm chỉ là vết thương ngoài da, không làm tổn thương nội tạng hay gây nguy hiểm nghiêm trọng. Họ cho rằng bà mẹ đã hạ sinh bé gái tại bệnh viện, sau đó tới con phố gần đó và bỏ con lại.

Mẹ đứa trẻ bị bắt giữ - Ảnh: The Sun

Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của người mẹ và tiến hành bắt giữ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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