Trong lúc cãi nhau, người chồng đã làm một việc bên cửa sổ tầng 20 và người vợ phải gọi điện cầu cứu cảnh sát ngay giữa đêm.

Trong cuộc sống hôn nhân, chắc chắn không ít lần tránh được việc va chạm, bất đồng quan điểm, cãi vã. Mới đây, một vụ việc vợ chồng cãi nhau khiến cảnh sát khu vực Tiêu Sơn, Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) phải nhập cuộc giải quyết.

Cụ thể, khoảng 10h, cảnh sát nhận được tin báo cần sự giúp đỡ từ cô Triệu. Người phụ nữ cho biết, vợ chồng cô vừa xảy ra cãi vã và trong lúc nóng giận, chồng cô đã rải 16.000 tệ (gần 60 triệu đồng) qua cửa sổ ở tầng 20.

Cô cùng một vài người bạn đã nhanh chóng xuống lầu tìm kiếm để nhặt lại số tiền nhưng do trời quá tối, gió lại to khiến phần lớn bị cuốn bay khắp nơi, không rõ ở đâu. Vì vậy, không còn cách nào khác, cô Triệu đành nhờ phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát.

Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, cảnh sát nhặt lại được 12.600 tệ

Cô Triệu bối rối hỏi cảnh sát: “Chồng tôi ném tiền ra ngoài cửa sổ mà tôi tìm không được, bây giờ tôi phải làm gì đây?”. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng xuống hiện trường để hỗ trợ. Sau khi kiểm tra camera giám sát và phân tích kỹ lưỡng phương hướng, cảnh sát nhận định phần lớn số tiền mà chồng cô Triệu rải xuống đã bay vào khu vực tòa nhà đang thi công ở bên cạnh và một số khu vực lân cận.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập tức liên hệ với bảo vệ các tòa nhà xung quanh và tiến hành tìm kiếm lại số tiền ngay trong đêm. Sau 2 tiếng nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát đã giúp cô Triệu nhặt lại được 12.600 tệ (hơn 44 triệu đồng). Cộng thêm số tiền cô Triệu nhặt về trước đó, về cơ bản đã thu lại được gần hết số tiền bị rơi.

Sau sự việc, cảnh sát đã phê bình 2 vợ chồng cô Triệu và trừ điểm công dân của hai người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-cai-va-chong-hanh-dong-la-khien-vo-phai-cau-cuu-canh-sat-giua-dem-427701.html