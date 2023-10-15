Theo báo cáo của báo Ziniu News, ông Thái trước đây đã mở một cửa hàng kính mắt và làm việc chăm chỉ để nuôi hai đứa con trai.

Hơn một tháng trước ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ án mạng. Ông Thái, 65 tuổi, đã bị một người thuê nhà tên Hoàng, 17 tuổi, sát hại.

Ban đầu, Hoàng không trả được tiền thuê nhà và thuê một căn hộ ở nơi khác, sau đó bị đuổi đi vì cùng lý do. Cuối cùng, ông Thái đã tốt bụng nhận Hoàng trở lại nơi trọ ban đầu.

Sau đó, khi hai người con trưởng thành và sống ở xa, ông sử dụng số tiền tiết kiệm dư thừa để sửa chữa căn nhà và cho thuê các phòng trống.

Cho đến tối ngày 31/8, Hoàng đã đến nhà ông Thái với lý do trả tiền thuê nhà và sau đó cướp tài sản.

Người này đã sử dụng một con dao trái cây thông thường để tấn công và chỉ khi thấy ông Thái qua đời mới rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án. Ảnh: HK01

Tuy nhiên, cậu thanh niên không tự đến đồn cảnh sát trình diện trực tiếp mà đã tìm một người quen để bàn bạc.

Sau khi bị người này thuyết phục, nghi phạm mới đến đồn cảnh sát trình diện. Các cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng, cậu thanh niên không có một xu nào trên người và chỉ có vài xu trong tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát không tiết lộ được nguyên nhân cụ thể vụ án giết người, chỉ nói rằng đó là một “lý do không thể tin được”.

Xét thấy tiền của bố không bị lấy đi, con trai của nạn nhân đoán rằng có thể nam thanh niên đang ôm hận vì không được vay tiền và ghen tị với việc ông mỗi ngày đi câu cá và thu tiền nhà.

“Nhưng anh ta không biết rằng cha anh đã làm việc chăm chỉ để kiếm được số tiền đó”, con trai của ông Thái nói.

Điều tồi tệ hơn là vì hung thủ là một người chưa thành niên và đã tự thú, nên rất khó để áp dụng một hình phạt nghiêm khắc.

Đã trôi qua hơn một tháng kể từ sự việc xảy ra, con trai ông Thái đã liên tục hỏi cảnh sát về tiến trình điều tra, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Cả hai liên tục đăng bài trên mạng, hy vọng thu hút sự quan tâm và nhận được sự giúp đỡ, để đấu tranh đòi lại công lý và lẽ phải cho cha mình.