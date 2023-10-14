Làm “chuyện ấy” khi bạn đang say rượu, người đàn ông bị kết án 3 năm tù

Thế giới 14/10/2023 16:48

Mới đây, một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị kết án hơn 3 năm tù sau khi xâm hại người khác trong lúc say.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tối ngày 3/4/2021, một người đàn ông họ Dương ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã cùng một người bạn, được gọi là A Thắng (tên nhân vật đã được thay đổi), uống rượu và trò chuyện tại một nhà trọ mà anh đang thuê.

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, A Thắng vì quá say nên đã nằm trên sàn nhà. Ngạc nhiên thay, Dương đã có ý định quan hệ với người bạn này bằng cách lợi dụng lúc A Thắng không có khả năng chống cự mà xâm hại nạn nhân.

Trong quá trình này, A Thắng tỉnh giấc nhưng do sợ hãi và ảnh hưởng của rượu nên anh đã tiếp tục giả vờ ngủ, không để Dương nhận ra.

Cho đến khi A Thắng tỉnh lại và cảm thấy sức khỏe đã phục hồi, anh đã ngồi dậy, Dương ngay lập tức dừng hành vi quan hệ.

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Lợi dụng bạn đang ngủ say, người đàn ông đã thực hiện hành vi quan hệ. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, vì A Thắng vẫn không thể chống cự do còn say rượu nên anh đã bị đưa lên giường và tiếp tục bị Dương xâm hại.

A Thắng tỉnh giấc lần nữa, nhưng vì tình trạng sức khỏe và sự sợ hãi, anh tiếp tục giả vờ ngủ, không để Dương nhận ra.

Cho đến 5 giờ 54 phút sáng cùng ngày, khi A Thắng giả vờ đã tỉnh dậy, Dương mới dừng hành vi quan hệ.

A Thắng trong quá trình xét xử đã khẳng định rằng, vào thời điểm đó, Dương đã nửa đỡ nửa đẩy anh ngồi trên giường.

Anh nói rằng “Tôi muốn nằm trên sàn nhà”, sau đó nằm xuống trên lối đi hẹp. Sau đó Dương đã đắp chăn cho anh.

Lúc đó, anh cảm thấy đầu mình chóng mặt và đã sắp ngủ quên. Lúc này, đột nhiên anh cảm thấy Dương bắt đầu cởi quần mình để thực hiện hành vi quan hệ. Lúc đó, ý thức của tôi vẫn rõ ràng, chỉ là tôi bị hốt hoảng và không dám chống cự, chỉ có thể giả vờ ngủ.

Cuối cùng, người đàn ông họ Dương bị tòa án tuyên phạt 3 năm 4 tháng tù giam vì tội cưỡng hiếp.

 

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