Bị cưỡng hiếp và bạo hành tập thể, hai bé gái tử vong ngay tại hiện trường

Thế giới 14/10/2023 10:53

Mới đây, hai vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra ở Ấn Độ trong đó hai thi thể bé gái đã được tìm thấy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin từ tờ Daily Star (Anh), vụ án đầu tiên là một cô bé 8 tuổi xảy ra ở khu vực Rajkot.

Được biết, cô gái đang chơi gần nhà thì bị một người đàn ông bắt cóc thì bị một người đàn ông bắt cóc đến một bụi cây ở phía xa.

Sau đó có thêm hai người đàn ông khác tham gia, cuối cùng cả ba nghi phạm đã tham gia cưỡng hiếp tập thể cô bé.

Không chỉ vậy, cô bé còn bị những kẻ biến thái dùng đá đập tới tử vong vào ngày 8/8, cuối cùng thi thể cô gái được tìm thấy phía sau đường ray.

Cảnh sát chỉ ra rằng 3 nghi phạm làm việc cùng nhà máy với bố cô gái nên họ sợ nạn nhân kể lại sự việc cho người bố và tìm cách sát hại để bịt miệng.

Bị cưỡng hiếp và bạo hành tập thể, hai bé gái tử vong ngay tại hiện trường - Ảnh 1
Hai bé gái qua đời sau khi bị cưỡng hiếp và bạo hành. Ảnh: ET Today

Cảnh sát cũng cho biết, hai trong số các nghi phạm được cho là đã bỏ trốn khỏi thành phố và hiện đang bị truy lùng.

Một vụ việc khác xảy ra ở khu vực Baertilly và người thiệt mạng là một bé gái 13 tuổi.

Các báo cáo chỉ ra rằng sau khi nạn nhân bị xâm hại, đôi mắt của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng và nạn nhân qua đời một cách bi thảm.

Cảnh sát cũng cho biết, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái có vết bầm tím ở vùng kín và có ít nhất 7 vết thương nghiêm trọng khác trên cơ thể.

Bước đầu xác định cô gái đã bị xâm hại nghiêm trọng trước khi qua đời, khiến cô bị thương và phải chịu nhiều đau đớn. Hiện cảnh sát địa phương đang rất coi trọng vụ án này và đang nỗ lực hết sức để truy tìm kẻ sát nhân.

Sợ ở nhà đi ăn trộm, mẹ lấy dây xích buộc quanh cổ con gái 5 tuổi

Sợ ở nhà đi ăn trộm, mẹ lấy dây xích buộc quanh cổ con gái 5 tuổi

Mới đây, một người phụ nữ ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị kết án 3 tháng tù vì tội cố ý tước đoạt quyền tự do đi lại của người khác đối với trẻ em.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích