Mới đây, hai vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra ở Ấn Độ trong đó hai thi thể bé gái đã được tìm thấy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin từ tờ Daily Star (Anh), vụ án đầu tiên là một cô bé 8 tuổi xảy ra ở khu vực Rajkot.

Được biết, cô gái đang chơi gần nhà thì bị một người đàn ông bắt cóc thì bị một người đàn ông bắt cóc đến một bụi cây ở phía xa.

Sau đó có thêm hai người đàn ông khác tham gia, cuối cùng cả ba nghi phạm đã tham gia cưỡng hiếp tập thể cô bé.

Không chỉ vậy, cô bé còn bị những kẻ biến thái dùng đá đập tới tử vong vào ngày 8/8, cuối cùng thi thể cô gái được tìm thấy phía sau đường ray.

Cảnh sát chỉ ra rằng 3 nghi phạm làm việc cùng nhà máy với bố cô gái nên họ sợ nạn nhân kể lại sự việc cho người bố và tìm cách sát hại để bịt miệng.

Hai bé gái qua đời sau khi bị cưỡng hiếp và bạo hành. Ảnh: ET Today

Cảnh sát cũng cho biết, hai trong số các nghi phạm được cho là đã bỏ trốn khỏi thành phố và hiện đang bị truy lùng.

Một vụ việc khác xảy ra ở khu vực Baertilly và người thiệt mạng là một bé gái 13 tuổi.

Các báo cáo chỉ ra rằng sau khi nạn nhân bị xâm hại, đôi mắt của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng và nạn nhân qua đời một cách bi thảm.

Cảnh sát cũng cho biết, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái có vết bầm tím ở vùng kín và có ít nhất 7 vết thương nghiêm trọng khác trên cơ thể.

Bước đầu xác định cô gái đã bị xâm hại nghiêm trọng trước khi qua đời, khiến cô bị thương và phải chịu nhiều đau đớn. Hiện cảnh sát địa phương đang rất coi trọng vụ án này và đang nỗ lực hết sức để truy tìm kẻ sát nhân.

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