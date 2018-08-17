Rơi nước mắt clip người cha hấp hối nằm trên cáng cứu thương nắm tay con vào lễ đường

Thế giới 17/08/2018 15:15

Dù mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người cha vẫn mong muốn có thể đưa con gái vào lễ đường. Hình ảnh người cha nằm trên cáng, nắm chặt tay con gái đang mặc váy cưới khiến những người chứng kiến nghẹn ngào.

Theo Mirror, ông Pedro Villarin (sinh năm 1953, Phillipines), đang bị ung thư gan thời kỳ cuối. Trước khi qua đời ông muốn được tự tay đưa con gái Charlotte Villarin vào lễ đường.

Rơi nước mắt clip người cha hấp hối nằm trên cáng cứu thương nắm tay con vào lễ đường - Ảnh 1
Người cha được đưa vào lễ đường bằng cáng cứu thương - Ảnh: Mirror

Ban đầu, gia đình dự định sẽ để ông ngồi xe lăn dắt tay con gái. Tuy nhiên, vì sức khỏe quá yếu nên ông đành phải nằm trên cáng. Người thân và nhân viên tổ chức lễ cưới đã giúp ông đẩy cáng về phía bục làm lễ. Hình ảnh người cha hấp hối, mãn nguyện khi được cầm tay con gái trong lễ đường khiến người có mặt ở đó không cầm được nước mắt.

Nhiếp ảnh gia đám cưới Law Tapalla kể: “Ông Pedro Villarin đã đưa con gái của mình vào lễ đường như bao người cha khác. Mặc dù sức khỏe vô cùng yếu nhưng ông đã cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của mình”.

Rơi nước mắt clip người cha hấp hối nằm trên cáng cứu thương nắm tay con vào lễ đường - Ảnh 2
Người cha nắm chặt tay con gái trong đám cưới - Ảnh: Mirror

Nhắc về cha, cô Charlotte Villarin xúc động: “Đám cưới này thực sự dành cho ông ấy vì ông ấy muốn dắt tôi vào nhà thờ để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của con gái. Khoảng thời gian gần đây, bệnh tình của cha tôi trở nặng nên mọi người đều lo lắng ông ấy sẽ không tham dự buổi lễ được. Trước đó, chúng tôi luôn phải ra vào bệnh viện thường xuyên”.

Được biết, ông Pedro Villarin đã qua đời chỉ vài ngày sau đám cưới của con gái.

Rơi nước mắt clip người cha hấp hối nằm trên cáng cứu thương nắm tay con vào lễ đường - Ảnh 3
Người cha đã qua đời sau lễ cưới của con gái vài ngày - Ảnh: Mirror

Trong bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hôn cha mình được chia sẻ trên mạng xã hội, Charlotte viết: “Con yêu cha rất nhiều”.

Cô cũng nói thêm: "Tôi thật sự rất đau đớn, nhưng cha tôi đã hoàn thành ước nguyện trước khi qua đời, nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc”.

Rơi nước mắt clip người cha hấp hối nằm trên cáng cứu thương nắm tay con vào lễ đường - Ảnh 4
Charlotte Villarin và chồng - Ảnh: Mirror

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Họ vô cùng cảm động với tình cảm thiêng liêng mà người cha đã dành cho con gái. Dù đã nhiều ngày trôi qua, đoạn clip vẫn được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

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