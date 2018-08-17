Con gái 13 tuổi bàng hoàng phát hiện mẹ sát hại, chôn xác cha để bỏ trốn cùng nhân tình

Thế giới 17/08/2018 11:25

Sau một lần đầu độc chồng không thành công, người vợ đã chặt đầu rồi chôn xác chồng ngoài vườn để bỏ trốn cùng nhân tình.

Theo thông tin từ Mirror, một bé gái 13 tuổi sống tại Kampala, Uganda đã sốc nặng khi nhìn thấy đầu của cha mình – ông Siraje Kavuma (53 tuổi) trong phòng ngủ. Nghi phạm trong vụ án là bà Harriet Nassali (38 tuổi, vợ nạn nhân). Được biết, hai người đã kết hôn nhiều năm và có với nhau 4 người con.

Con gái 13 tuổi bàng hoàng phát hiện mẹ sát hại, chôn xác cha để bỏ trốn cùng nhân tình - Ảnh 1
Harriet Nassali giết chồng vì bị phát hiện ngoại tình - Ảnh: Mirror

Sau khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng đó, bé gái đã đi gọi mọi người xung quanh và báo cảnh sát.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên bà Nassali có ý định giết chồng mình. Trước đó không lâu, người phụ nữ này đã bị cáo buộc cố gắng tìm cách đầu độc ông Siraje Kavuma.

Con gái 13 tuổi bàng hoàng phát hiện mẹ sát hại, chôn xác cha để bỏ trốn cùng nhân tình - Ảnh 2
Sau khi chặt đầu chồng, cô ta đem thi thể chôn ở sau vườn - Ảnh: Mirror

Gây án xong, Nassali và người tình là Alex Kamusangi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, cả hai đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này thừa nhận vì muốn chung sống cùng nhân tình nên đã dùng rựa giết, chặt đầu chồng rồi đem thi thể không đầu chôn ở sau vườn.

Con gái 13 tuổi bàng hoàng phát hiện mẹ sát hại, chôn xác cha để bỏ trốn cùng nhân tình - Ảnh 3
Chân dung người đàn ông tội nghiệp - Ảnh: Mirror

Một trong những người con của bà Nassali và ông Siraje Kavuma khai rằng đã nhìn thấy mẹ và nhân tình gần gũi với nhau chỉ vài ngày trước khi cha mình bị giết. Trong khi đó, một người con khác cho biết nhiều năm qua, hôn nhân của đôi vợ chồng này không hề hạnh phúc. Cô con gái còn tiết lộ với cảnh sát rằng em từng phát hiện mẹ đã cố gắng để đầu độc cha.

Con gái 13 tuổi bàng hoàng phát hiện mẹ sát hại, chôn xác cha để bỏ trốn cùng nhân tình - Ảnh 4
Sự việc khiến người dân xung quanh vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Mirror

Cảnh sát cho biết: “Harret Nassali đã dùng một con dao rựa để tấn công chồng mình, cô ta giết, cắt đầu của anh ta. Đứa bé 13 tuổi sau khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đã kể lại với hàng xóm và gọi cảnh sát”.

Hiện tại, Nassali và người tình đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra và làm rõ sự việc. Thi thể nạn nhân đã được giao cho người thân để lo hậu sự.

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