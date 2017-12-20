Đại tá Chính cũng cho biết nghi phạm Diễm thừa nhận một mình gây án chứ không có đồng phạm giúp sức, đồng thời cho biết cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh thêm một số thông tin từ lời khai của nghi phạm.

Liên quan đến vụ án vợ chặt đầu chồng bỏ thùng rác, phân xác nhiều nơi ở Bình Dương, ngày 19/12 đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã xác nhận lời khai của nghi phạm Hàng Thị Hồng Diễm (sinh năm 1985, quê Hậu Giang) tương đối phù hợp với kết quả khám nghiệm và lời khai của các nhân chứng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, giữa đêm 17/12, công an quyết định tìm đến phòng trọ của ông Trần Thanh Tú (sinh năm 1982, quê Sóc Trăng) để điều tra.

Lúc này, nghi phạm Diễm đang có mặt tại phòng, chuẩn bị ngủ. Khi nhìn thấy lực lượng công an tìm đến, Diễm biến sắc và nói rằng chồng mình đã về quê, nhiều ngày không liên lạc được.

Căn phòng, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, hàng xóm của vợ chồng Diễm cho biết cách đó hai đêm, họ nghe tiếng vợ chồng người này cãi nhau, từ đó không ai nhìn thấy ông Tú nữa.

Sau khi có được thông tin này, cơ quan công an đề nghị Diễm cho vào phòng để kiểm tra. Mặc dù căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng sau khi các cán bộ công an kiểm tra kỹ càng, soi từng ngóc ngách thì phát hiện có vết máu khô dưới nền nhà và một số vật dụng.

Ngay lập tức, Diễm bị mời về cơ quan công an để làm rõ nghi vấn.

Công an tiến hành kiểm tra căn phòng trọ - Ảnh: Vietnamnet

Tại đây, Diễm đã khai nhận hànht? vi giết chồng phân xác của mình.

Lời kêu cứu cuối cùng

Theo lời khai của Diễm, nguyên nhân khiến nghi can ra tay sát hại anh Tú là vì bị chồng đánh, đòi giết. Tuy nhiên, một người hàng xóm cho biết có nghe người chồng thều thào: “Trời ơi, trời ơi…, xin đừng giết tôi”.

Cụ thể, Diễm khai rằng “Sau khi bị chém, anh Tú vật ngã xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người tôi và nói "tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết”.

Vào đêm xảy ra sự việc, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn phòng của anh Tú - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, theo lời kể của anh Huỳnh Trung Tính, sống gần phòng trọ của nạn nhân, với phóng viên báo Người Lao Động thì trước lúc chết anh Tú có van xin vợ tha mạng.

Anh kể, khoảng 23 giờ ngày 15/12, vợ chồng anh có nghe tiếng động mạnh ở phòng anh Tú: “Khoảng 15 phút sau, tôi đi ngang qua phòng thì nghe anh Tú thều thào: trời ơi, trời ơi..., xin đừng giết tôi”. Thế nhưng, nghĩ là anh Tú say rồi nói nhảm nên anh đi thẳng về phòng ngủ.