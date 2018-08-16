Trong khi đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ nhanh, chàng trai cố sức kéo bạn gái mình ra trước đầu xe lửa khiến ai nấy đều vô cùng phẫn nộ.

Theo thông tin từ Daily Mail, sự việc xảy ra vào tháng 10 năm ngoái tại thành phố Adelaide (nước Úc), vừa được đưa ra xét xử vào hôm qua (15/8). Những hình ảnh trong clip cho thấy nam thanh niên đang cố sức kéo cô gái ra trước đoàn tàu đang chạy với tốc độ cực nhanh. Mặc dù nạn nhân cố sức chống cự nhưng anh ta không có ý định dừng lại. May mắn là đoàn tàu đã chạy qua khu vực đó, cô gái được an toàn.

Được biết người thanh niên trong clip là Lucas Gary Narkle (khi đó 19 tuổi), nạn nhân là bạn gái của Narkle, lúc đó chỉ mới 14 tuổi. Sự việc được camera tại ga tàu ghi lại. Sau đó không lâu, Narkle bị bắt. Hình ảnh được camera tại một nhà ga ghi lại - Ảnh: Daily Mail Ban đầu, nam thanh niên này bị buộc tội giết người vì khi xảy ra sự việc, Narkle có mang theo một cây gậy bóng chày. Tuy nhiên, vì nạn nhân không hề bị Narkle dùng gậy đánh đập nên sau hơn 3 tháng tù giam, anh ta đã được tại ngoại vào tháng 2 vừa qua.

Lucas Gary Nakle - Ảnh: Daily Mail Mặc dù sự việc không khiến nạn nhân bị thương nhưng tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Trong buổi xét xử vào hôm qua (15/8), thẩm phám Simon Stretton cho biết ông không thể phạt tù Narkle. Thay vào đó, tòa đang xem xét phạt nam thanh niên này phục vụ cộng đồng trong một khoảng thời gian nhất định. Vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ - Ảnh: Daily Mail Đoạn clip trên sau khi được đăng tải rộng rãi đã khiến cộng đồng mạng thế giới vô cùng phẫn nộ. “Suýt chút nữa cô gái đã bị hắn ta ném vào đoàn tàu rồi. Dù không bị thương gì nhưng cô bé chắc đã hoảng sợ lắm”, một người dùng mạng xã hội bình luận. “Những kẻ như vậy, nên bị trừng trị thích đáng. Hy vọng cô bé sẽ tìm được người tốt hơn, không gặp phải những kẻ vũ phu như thế nữa”, “chỉ ba tháng tù giam và hoạt động công ích là quá nhẹ cho gã này, hắn xứng đáng bị trừng trị nặng hơn”, nhiều người bày tỏ sự bức xúc.

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