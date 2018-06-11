Cô gái đánh em trai tật nguyền của người yêu còn trách bạn trai nhẫn tâm khiến cư dân mạng bức xúc

Xã hội 11/06/2018 15:39

Đưa người yêu đến nhà chơi, chàng trai không ngờ bạn gái lại nhẫn tâm đánh em trai tật nguyền của mình. Khi phát hiện, anh tát vào mặt người yêu thì bị cô trách cứ nhẫn tâm, đòi chia tay.

Câu chuyện "gây bão" được chàng trai chia sẻ trên một trang mạng xã hội nổi tiếng. 

Cô gái đánh em trai tật nguyền của người yêu còn trách bạn trai nhẫn tâm khiến cư dân mạng bức xúc - Ảnh 1
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

“Mình là con trai, đang học năm cuối. Nhà đẻ muộn ra một thằng em nữa, năm nay mới lớp 1. Mình dẫn người yêu về nhà chơi và nó đánh em mình.

Em trai mình có xương chân bị dị tật, đủ 10 tuổi bố mẹ mới cho đi mổ, nó thường chống nạng để đi lại cho tiện. Hôm đó người yêu mình về nhà mình chơi, cô ấy chứ đi loanh quanh khắp nơi thăm thú rồi không may làm đổ chậu cá cảnh của bố mình. Thằng em chống nạng ra để nhặt cá thì không may đụng trúng chân người yêu mình.

Thế là cô ấy hét lên rồi đẩy ngã em mình. Nghe tiếng hét mình chạy lên thì thấy cô ấy đang đánh chan chát vào lưng nó. Nó vùng dậy chống cự thì bị cô ta tát. Mình điên quá chạy lên vả cho một cái. Cô ta bưng mặt khóc rồi trách mình nhẫn tâm.

Cô gái đánh em trai tật nguyền của người yêu còn trách bạn trai nhẫn tâm khiến cư dân mạng bức xúc - Ảnh 2
Cô gái trách bạn trai nhẫn tâm đánh mình vì bênh em trai - Ảnh minh họa: Internet

 - Anh có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Em phải đặt ở nước ngoài đấy... Anh còn bênh nó à.

- Chả lẽ anh phải bênh người sai là em à???

- Anh giỏi lắm! Người yêu còn chẳng bênh thì anh tốt nhất đừng yêu ai nữa! Em đi về !

Mình để mặc cho cô ta đi về. Em trai mình không sao nhưng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai bắt nạt nó, kể cả đó có là người yêu đi chăng nữa mình cũng dứt khoát chia tay!”.

Câu chuyện trên đã khiến nhiều bạn trẻ vô cùng bức xúc. Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bài viết đã nhận hơn 15 nghìn lượt like, gần 400 lượt chia sẻ.

“Người yêu có thể có nhiều người nhưng em trai chỉ có một nên hãy yêu người con gái ngoài yêu bạn cô ấy yêu cả gia đình của bạn nữa nhé”, N.A khuyên chàng trai.

“Như thế mới biết lòng dạ nhiều đứa con gái không như con trai đã tưởng, đáng sợ lắm. Tôi là con gái tôi cũng thấy nhiều đứa đáng sợ rồi huống gì là mấy bạn con trai chứ. Nếu biết sự thật đằng sau, các bạn nam có thể sốc lắm, không như bề ngoài đâu, chỉ tiếc tôi không thể nói ra được ...”, một cô gái nói.

Cô gái đánh em trai tật nguyền của người yêu còn trách bạn trai nhẫn tâm khiến cư dân mạng bức xúc - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng nam thanh niên trong câu chuyện không nên đối xử với bạn gái mình như vậy.

“Mặc dù cô ấy sai nhưng bạn không nên tát cô ấy. Điều đó chỉ càng làm cho cô ấy không nhận ra cái sai của mình. Có thể ở nhà được bố mẹ cưng chiều nên cô ấy không được dạy dỗ, bạn là người yêu thì nên chỉ bảo cô ấy. Chẳng có ai là trưởng thành ngay được cả. Nên ngồi lại phân tích cho cô ấy hiểu. Chỉ cho cô ấy thấy rằng em bạn chân bị như thế rất đáng thương, thằng bé không hề cố ý gì cả. Giày bị ướt, bẩn anh sẽ đi hong khô cho em. Anh rất yêu thương thằng bé cũng như anh yêu thương em vậy... Nói như thế tôi nghĩ, người yêu bạn sẽ hiểu và sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình hơn. ‘Lạt mềm buộc chặt’.

Nên nhớ một điều: Phụ nữ là để yêu thương. Kể cả cô ấy có sai đi chăng nữa”, Đ.H phân tích. 

Hiện câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

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