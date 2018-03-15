Quên tắt livestream, màn 'mây mưa' của sếp và nhân viên nữ bị phát tán khắp công ty

Trong phòng họp, vị sếp lớn quan hệ tình dục với nhân viên nữ lúc thiết bị phát trực tuyến chưa tắt khiến màn 'mây mưa' bị lan truyền khắp công ty.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước loạt ảnh và clip ân ái giữa sếp và nhân viên nữ ngay trong giờ làm việc. Cư dân mạng chuyền tay nhau nhanh chóng mặt và bàn tán cực kỳ xôn xao.

Theo thông tin đăng tải, một sếp lớn của công ty này đã có hành vi quan hệ tình dục với nhân viên nữ ngay tại phòng họp trong giờ giải lao. Tuy nhiên, thiết bị phát sóng trực tuyến trong phòng họp chưa tắt, dẫn đến việc toàn bộ cuộc "mây mưa" bị phát sóng khắp công ty. Một số nhân viên đã quay lại bằng điện thoại rồi tung lên Weibo - mạng xã hội lớn nhất xứ Trung.

Vị sếp lớn đã yêu cầu mọi người ra ngoài và sử dụng phòng họp để nghỉ ngơi lúc giải lao. Tại đây, ông ta quan hệ tình dục với nhân viên nữ lúc thiết bị phát trực tuyến chưa tắt khiến màn 'mây mưa' bị phát tán khắp công ty - Ảnh: Shanghaiist

Theo Shanghaiist, công ty trên có nhiều chi nhánh khắp cả nước. Trong một cuộc họp gần đây, giám đốc chi nhánh Quảng Châu đã yêu cầu toàn bộ mọi người ra ngoài để dùng phòng họp nghỉ ngơi trong lúc giải lao. Ngay sau đó, một nhân viên nữ bước vào, cả hai đã quan hệ tình dục bằng đủ các tư thế sống sượng.

Tuy nhiên, thiết bị phát sóng trực tuyến tại phòng họp chưa tắt và vẫn được kết nối với các chi nhánh còn lại cũng như với màn hình của tổng công ty, cảnh nóng của cặp đôi khiến hàng ngàn nhân viên "chết đứng". Hình ảnh và âm thanh phát ra khiến ai cũng đỏ mặt xấu hổ.

Đoạn video này sau đó bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội khiến 2 nhân vật chính trong câu chuyện này tạm nghỉ việc vì quá bẽ bàng.

Clip ân ái đã bị gỡ nhưng những hình ảnh chụp lại hiện vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh: Shanghaiist

Hiện tại, đoạn video đã được gỡ khỏi Weibo do người trong cuộc nhờ cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên những hình ảnh chụp lại vẫn được cư dân mạng lan truyền một cách chóng mặt.

'Mây mưa' với gái bán dâm U50, khách làng chơi tử vong trong tình trạng khỏa thân Sau khi quan hệ tình dục, anh H. nằm nghỉ trên ghế lái rồi thiếp đi. Nhân cơ hội, Loan lấy đi 1,2 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Chiều hôm sau, người dân phát hiện anh H. nằm bất động trong xe, trên người không mảnh vải che thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quen-tat-livestream-man-may-mua-cua-sep-va-nhan-vien-nu-bi-phat-tan-khap-cong-ty-275076.html