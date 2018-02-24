Bị bắt gặp mây mưa với vợ bạn sau cuộc nhậu ngày Tết, người đàn ông nhận cái kết đắng

Sau cuộc nhậu ngày Tết, người đàn ông này đã mây mưa với vợ bạn và bị bắt quả tang. Để trừng trị, người chồng đã trói cả hai vào cây cột giữa làng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi bị trói vào cột ngay giữa làng, bị mọi người xung quanh mắng chửi, bêu riếu.

Được biết, nguyên nhân là do người đàn ông này đã lén lút quan hệ với vợ bạn sau khi nhậu.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng cặp đôi này đáng bị xử lý như vậy vì phản bội lại chồng, phản bội bạn mình. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng hành vi này là vi phạm pháp luật, xúc phạm nhân phẩm của người khác.

“Ngoại tình phải xử như thế này họ mới sợ, chứ bóc phốt nhau cũng chẳng được gì. Trói kiểu này cho cả họ hàng biết mặt, chừa cái thói ngoại tình, trăng hoa”, N.N đồng tình với cách làm của người chồng.

“Nhậu với bạn xong ngủ luôn với vợ bạn, anh này làm được cũng hay. Chỉ tội cho anh chồng, bị hai người mình tin tưởng nhất phản bội, hy vọng anh sẽ mạnh mẽ vượt qua”, T.N bày tỏ sự thông cảm với người chồng tội nghiệp.

Cặp đôi bị trói vào một cây cột giữa làng để mọi người bêu riếu - Ảnh chụp màn hình

“Dù có sai đi nữa, hành động trói giữa đường rồi để người khác chửi bới, bêu riếu như vậy thật sự là rất quá đáng. Như thế là vi phạm pháp luật rồi vì gây ảnh hưởng đến danh dự người khác”, T.P cho rằng hành vi này là vi phạm pháp luật.

“Theo tôi thấy, việc gia đình thì nên để trong gia đình xử lý chứ đem lên mạng, hay bêu riếu giữa làng làm gì. Đâu chỉ hai người đó mất mặt thôi đâu, người chồng cũng bị hàng xóm chê cười mà. Ai không có phút lầm lỡ, chưa kể gia đình mà có con nhỏ thì chúng cũng mặc cảm lắm”, M.M phản đối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-gap-may-mua-voi-vo-ban-sau-cuoc-nhau-ngay-tet-nguoi-dan-ong-nhan-cai-ket-dang-272699.html