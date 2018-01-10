Phụ huynh kéo người đến trường đánh ghen cô giáo: Sự thật đằng sau khiến dư luận bức xúc

Xã hội 10/01/2018 10:59

Nghi ngờ cô giáo tiểu học ngoại tình với chồng mình, nữ phụ huynh nhiều lần gọi người đến trường để dằn mặt.

Sự việc xảy ra tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng đang khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.

Hôm qua (9/1), bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An, xác nhận với các cơ quan truyền thông, vụ việc này là do phụ huynh hiểu lầm.

Theo đó, cô Đào Thị Hồng Yến, giáo viên trường bị bà Trương Cẩm Sơn, phụ huynh của một học sinh tổ chức đánh ghen, đe dọa suốt nhiều ngày liền. Cụ thể, vào ngày 2/1, khi cô Yến đang dạy trên lớp thì bị bà Sơn gọi ra quán cà phê trên phố Lạch Tray trao đổi chút việc riêng.

Phụ huynh kéo người đến trường đánh ghen cô giáo: Sự thật đằng sau khiến dư luận bức xúc - Ảnh 1
Sự việc khiến cuộc sống và công việc của cô Yến bị ảnh hưởng - Ảnh: Internet

Buổi chiều cùng ngày, khi cô Yến đến khu vực khách sạn Nam Cường thì gặp bà Sơn cùng ba người phụ nữ đứng chờ sẵn.

“Vừa đến nơi thì chị Sơn thóa mạ, nói tôi cặp bồ với chồng chị ấy khiến tôi rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì cả. Khi bình tĩnh lại thì tôi có yêu cầu chị ấy gọi ngay cho chồng để xác minh vì chắc chắn có sự nhầm lẫn”, cô Yến trả lời trên Tuổi Trẻ.

Sau khi gọi cho chồng xác minh, bà Sơn lại tiếp tục bắt cô Yến lên xe đi gặp người chồng để đối chất. Trên xe, cô bị bà Sơn túm tóc, tát vào mặt và chửi mắng thậm tệ.

“Khi đến quán cà phê tại phố Văn Cao, dù không có chồng chị ấy như lời trao đổi trước đó nhưng vẫn cứ yêu cầu tôi phải lên trên tầng 2 để tiếp tục tra khảo. Tại đây chị ấy còn lấy cốc nước lạnh hắt vào người tôi”, cô kể thêm.

Phụ huynh kéo người đến trường đánh ghen cô giáo: Sự thật đằng sau khiến dư luận bức xúc - Ảnh 2
Ngôi trường nơi cô Yến công tác - Ảnh: Internet

Sau khi bị phụ huynh hành hung, cô Yến đã báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu nhà trường và Công an phường đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Đến ngày 5/1, bà Sơn lại tiếp tục dẫn theo bốn người đàn ông khác để tìm cô Yến. Khi vào trường, nhóm người này liên tục la hét, chửi bới gây mất trật tự. Để không gây ảnh hưởng đến các em học sinh, nhà trường đã thông báo cho tổ bảo vệ và trình báo Công an phường Lê Lợi đến xử lý vụ việc.

Mặc dù sau đó nhà trường và cơ quan chức năng đã mời vợ chồng bà Sơn đến làm việc nhưng hai người không đến. Trong khi đó, cô Yến vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi đe dọa, uy hiếp.

Nghi chồng có bồ, nhờ anh trai và anh rể đi đánh ghen, cắt tóc tình địch

Nghi chồng có bồ, nhờ anh trai và anh rể đi đánh ghen, cắt tóc tình địch

Nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị Thương, Yến đã rủ anh trai, anh rể chặn đường rồi đánh ghen, cắt tóc tình địch.

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