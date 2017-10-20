Cụ ông U70 đột tử khi đang 'mây mưa' với nhân tình 63 tuổi trong khách sạn

Đời sống 20/10/2017 16:11

Đang ân ái cùng người tình 63 tuổi tại khách sạn, ông L. (67 tuổi) bất ngờ gục xuống và nằm bất động khiến người tình hoảng loạn kêu cứu.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/10. ông L. hẹn gặp nhân tình tại khách sạn để cùng "vui vẻ". Cả hai giả vờ không hề quen biết khi đi vào khách sạn thuê phòng.

Khi đang "mây mưa" cùng người tình, đúng lúc cao trào thì ông L. bất ngờ ngất xỉu và gục xuống vai nhân tình. Người này tìm mọi cách lay tỉnh nhưng nạn nhân vẫn nằm bất động, không có phản ứng gì. Quá sợ hãi, người phụ nữ chạy xuống quầy lễ tân cầu cứu nhưng xui xẻo thay, chẳng có nhân viên nào ở đó.

Cụ ông U70 đột tử khi đang 'mây mưa' với nhân tình 63 tuổi trong khách sạn - Ảnh 1
Đang "mây mưa" cùng người tình, cụ ông 67 tuổi đột tử - Ảnh: Thời Đại

Trong cơn hoảng loạn, "kẻ thứ ba" bắt taxi tới nhà ông L., cũng chính là nơi ông sống cùng người yêu. Bà ta đành phải phơi bày mối quan hệ vụng trộm và cầu xin người yêu ông L. giúp đỡ. Dù sốc nặng và cực kỳ tức giận, người yêu ông vẫn gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi bác sĩ tới khách sạn thì ông L. đã tử vong. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ.

Theo báo cáo ban đầu từ cảnh sát, ông L. qua đời vì lên cơn đau tim. Nạn nhân cũng có tiền sử bị bệnh tim và huyết áp cao. Cảnh sát phỏng đoán ông L. đã "mây mưa" quá mức dẫn đến phát bệnh rồi đột tử. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự vẫn đang được điều tra làm rõ. 

Rất nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích cụ ông tuổi gần thất thập mà vẫn không bỏ được tật lăng nhăng. Theo Thời Đại, sự việc xảy ra tại Tainan, Đài Loan.

Cuối tháng 8/2017, tại Việt Nam cũng xảy ra vụ việc tương tự. Nạn nhân là cụ ông 60 tuổi (Bắc Giang), đột tử vì thượng mã phong khi đang quan hệ với người phụ nữ bán bảo hiểm. Trước đó vào ngày 25/11/2016, một cụ ông 77 tuổi ở Hậu Giang lên cơn co giật, tử vong trong lúc "mây mưa" cùng người tình kém gần 3 con giáp trong nhà nghỉ.

Cụ ông U70 đột tử khi đang 'mây mưa' với nhân tình 63 tuổi trong khách sạn - Ảnh 2
Cụ ông 60 tuổi đột tử vì thượng mã phong khi quan hệ với người phụ nữ bán bảo hiểm - Ảnh: Internet

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