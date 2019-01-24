Quá vui vì ly hôn thành công, chồng thuê hàng chục xe sang diễu hành ăn mừng trên phố

Thế giới 24/01/2019 15:23

Không hề buồn bã sau khi ly hôn, người đàn ông này thậm chí còn mở tiệc ăn mừng, đem dàn xe sang ra đường diễu hành y như đám cưới.

Sự việc cười ra nước mắt này xảy ra cách đây không lâu. Trên đường phố, hàng chục xe sang limousine được trang trí đẹp đẽ, chạy diễu hành ầm ĩ khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hầu hết đều tưởng một người giàu có nào đó đang làm đám cưới hoành tráng, thế nhưng khi biết sự thật ai nấy liền té ngửa.

Quá vui vì ly hôn thành công, chồng thuê hàng chục xe sang diễu hành ăn mừng trên phố - Ảnh 1

Mọi người tưởng có đám cưới vì màn diễu hành quá hoành tráng - Ảnh: Appledaily

Theo quan sát, những chiếc ô tô không được trang trí ruy băng hồng hay đỏ như những đám cưới khác mà lại được đính ruy băng màu vàng. Trên đầu xe không có hoa cưới mà chỉ có hình một chú gấu bông mặc quần áo chú rể. Ngoài ra, những chiếc ô tô này không hề dán chữ "Hỷ" mà lại dán một tấm băng rôn nhỏ với dòng chữ: "Chúc mừng ly hôn vui vẻ".

Sự việc được cho là xảy ra ở thị xã Liêm Giang, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Quá vui vì ly hôn thành công, chồng thuê hàng chục xe sang diễu hành ăn mừng trên phố - Ảnh 2

Người đàn ông thuê hàng chục xe sang diễu hành trên đường vì ly hôn thành công - Ảnh: Appledaily

Theo Appledaily, đây là màn ăn mừng ly hôn của người đàn ông họ Giang. Người này sau khi thoát khỏi "gông cùm" đã quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng quay về cuộc sống tự do. Mọi người đồn đoán đời sống hôn nhân của anh Giang trước đây hẳn là kinh khủng lắm nên khi ly hôn mới vui mừng và hạnh phúc đến thế. Hoặc cũng có thể người này cố tình thể hiện như vậy để chọc giận vợ cũ.

Người đàn ông đã thuê một dàn xe sang hoành tráng mang biểu ngữ diễu hành khắp nơi khiến dân tình bàn tán xôn xao. Đã vậy người này còn đốt pháo ăn mừng cực náo nhiệt, tổ chức một bữa tiệc với sự tham dự của hơn 20 bạn bè thân thiết để cùng chung vui.

Quá vui vì ly hôn thành công, chồng thuê hàng chục xe sang diễu hành ăn mừng trên phố - Ảnh 3

Biểu ngữ "Chúc mừng ly hôn vui vẻ" của người đàn ông khiến dân tình xôn xao bàn tán - Ảnh: Appledaily

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip cùng câu chuyện của anh Giang đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số thì tỏ ra đồng tình, số khác lại cho rằng anh hành xử "đàn bà", làm tổn thương người cũ.

"Độc thân muôn năm"; "Anh này sáng suốt đấy"; "Không biết cô vợ cũ kinh khủng thế nào mà khiến anh ta vui mừng khi ly hôn đến thế"; "Màn ăn mừng ly hôn của anh ta còn hoành tráng hơn đám cưới của tôi"; "Cô vợ cũ thấy cảnh này chắc tức lắm"; "Tôi thấy anh ta hành xử vừa đàn bà vừa chua ngoa"...., cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán.

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