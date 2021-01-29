Phát hiện người đàn ông chết một mình trong căn hộ sau khi dương tính với COVID-19

Thế giới 29/01/2021 10:34

Một người đàn ông đã chết sau khi bị phát hiện dương tính với Covid-19 một ngày trước đó. Anh đã không mang khẩu trang và cho rằng lời cảnh báo của chính phủ về đại dịch là sai sự thật.

Tờ Daily Star đưa tin, Gary Matthew (46 tuổi) sống ở Shrewsbury, Shropshire (Anh) được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình vào tối hôm 13/1 sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 trước đó một ngày. Được biết, người đàn ông này còn có tiền sử về hen suyễn và vừa khỏi bệnh vào tuần trước đó.

Gia đình Gary cho rằng anh không tin vào loại vi rút đã giết hơn 100.000 người ở nước Anh là có thật và càng không tuân thủ các yêu cầu về giãn cách xã hội của chính phủ. Anh thậm chí còn không đeo khẩu trang.

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Gary Matthew đã qua đời sau khi nhận kết quả dương tính với Covid-19 một ngày trước đó

Anh họ của Gary, ông Tristan Copeland chia sẻ rằng gia đình đã “cầu xin” Gary thay đổi suy nghĩ nhưng thay vào đó Gary chỉ nói “hãy ra ngoài và gặp gỡ mọi người để chứng minh chính phủ đã sai đi nào”. Người anh họ còn cho biết thêm, Gary đã bắt đầu có những suy nghĩ này vào năm ngoài, khi anh tham gia một nhóm kín trên Facebook và đọc được những thông tin từ một cuộc xung đột ở Syria. Từ đó, Gary đã mất lòng tin vào chính phủ và các phương tiện truyền thông. Khi đại dịch bùng nổ, Gary đăng thông tin vào các nhóm trên mạng xã hội rằng “không có gì làm anh ấy lung lay” và bác bỏ các ý kiến từ người xung quanh.

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Anh thoải mái đến nơi công cộng vì không tin Covid-19 có thể giết người

Gia đình thậm chí đã đưa cho anh xem các bảng báo cáo về Covid-19 nhưng có vẻ chúng không có tác dụng. Anh cho rằng gia đình và tất cả mọi người đang bị “tẩy não”. 

Ông Copeland nói: “Đó là một lối suy nghĩ rất khó thay đổi. Anh ấy bảo tôi đã bị giới truyền thông tẩy não và không điều gì có thể khiến anh ấy lung lay. Dù vậy, Gary vẫn không đáng phải chết. Anh là một thành viên quan trọng trong gia đình. Mọi người rất thân thiết và trò chuyện với nhau hằng ngày”.

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Từ khóa:   Anh dương tính virus corona cái chết đột ngột

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