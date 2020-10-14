Phát hiện có kẻ lạ đột nhập định cưỡng hiếp mẹ lúc cha vắng nhà, bé trai 9 tuổi lao ra bảo vệ và kết cục đau lòng

Thế giới 14/10/2020 14:04

Trong lúc bảo vệ mẹ tránh bị kẻ lạ hiếp dâm vào lúc giữa đêm, cậu bé 9 tuổi đã bị đâm chết. Sau đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở con kênh gần nhà.

Theo thông tin trên The Sun, sự việc trên xảy ra vào tối 9/10 vừa qua tại Đông Aceh (Indonesia). Theo đó, người bố đi vắng, trong nhà chỉ có mẹ và con trai 9 tuổi. Trong khi đang nằm ngủ, cậu bé nghe tiếng kẻ lạ đột nhập, định hiếp dâm mẹ. Ngay sau đó, bé trai lao vào phòng bảo vệ mẹ. Lúc này, cậu bé vừa ngăn chặn gã đàn ông vừa không ngừng hét to: “Hãy dừng lại! Dừng lại mau”.

Bị ngăn cản, đối tượng đã dùng con dao rựa giết chết đứa trẻ và mang theo thi thể của nạn nhân chạy trốn. 

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Vì bảo vệ mẹ, bé trai bị sát hại thương tâm - Ảnh: Internet

Đến sáng ngày 11/10, thi thể của nạn nhân xấu số được tìm thấy ở một con kênh gần nhà. Nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng này tên là Samsul, 35 tuổi. Hung thủ bị bắt vào tối cùng ngày tại một đồn điền trồng cọ. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, trên cánh tay, vai, cổ, ngực và ngón tay nạn nhân có vô số vết thương.

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Chân dung hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm quen thuộc với ngôi nhà của nạn nhân và lên kế hoạch cho cuộc tấn công từ trước. Gia đình nạn nhân sống trong một túp lều tranh vách đất ở nơi hẻo lánh. Samsul thường đi làm việc ngang qua khu vực này nên để ý.

Sau khi sát hại đứa trẻ, hung thủ được cho là đã hiếp dâm người mẹ. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Samsul có thể phải nhận mức án tử hình cho tội ác của mình.

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