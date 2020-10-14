Thế nhưng mới đây, một nàng dâu đã khiến nhiều chị em ghen tỵ khi chia sẻ chuyện mẹ chồng bênh vực con dâu trước lời gièm pha của hàng xóm, họ hàng. Thậm chí bà còn đứng về phía con dâu “xử đẹp” con trai.

Trước nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Đa phần những câu chuyện được chia sẻ đều là các cô dâu trẻ phàn nàn về mẹ chồng.

Lúc mới cưới về thấy mẹ chồng giang hồ em cũng sợ lắm, lại thêm sau lưng xăm đóa hoa cúc vạn thọ, bên tay trái xăm hình cái cân. Nhưng quen rồi thì trên cả tuyệt vời các chị ạ. Mẹ chồng em tuy có hơi lừa bừa tí nhưng ở nhà mẹ chồng em là nóc mà lẽ phải cũng chính là mẹ chồng em. Mẹ em đi ra ngoài về là tụt quần dài xuống cổ chân xong đá một phát cái quần vào nhà tắm. Áo cởi ra lẳng một phát lên sofa. Thế mà bố chồng em chẳng ý kiến bao giờ.

Câu chuyện được cô con dâu chia sẻ trên Facebook: “Mẹ chồng em hồi trước đi tù mấy năm về tội cho người ta vay tiền xong thu nhiều lãi. Hồi cưới em là mẹ chồng ra tù rồi, giờ mẹ chồng em chỉ ở nhà quản lý dãy nhà trọ cho thuê thôi.

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của cô dâu trẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh minh họa: Internet

Có lần em đang gấp chăn thì mẹ chồng em bảo tối ngủ lại rũ ra thì gấp làm gì. Chồng em lệch sóng phát em mách mẹ chồng ngay. Bắp tay mẹ em vừa to vừa cứng, chồng em không dám luyên thuyên bao giờ. Chỉ những điều đơn giản đó làm em cảm động mãi không thôi.

Hồi xưa mấy bà hàng xóm hay nói xấu em lắm. Mẹ chồng em chỉ ra sờ tóc nhẹ nhàng mà từ đó đến giờ hàng xóm quý em hẳn ra. Họ hàng thì lâu lâu vẫn đến vay tiền nên họ cũng quý em lắm. Chỉ có em gái bố chồng là hay ý kiến ý cò thôi.

Đợt rồi 2 vợ chồng em bàn bạc mua xe mới, cho em chạy đi làm vì con xe kia cũng hơi cũ rồi. Chồng em thì bảo mua Vespa nhưng thật lòng mà nói thì xe phân khối lớn mới là ước mơ bao lâu của em. Chồng em lại bảo em điên à, thần kinh ít thôi. Con gái con đứa đi phân khối lớn người ta lại nói cho. Thế là em dỗi nằm trong phòng không ăn cơm.

Thế nào mẹ chồng em biết chuyện lại nhắn tin cho em thế này đây. Có vài từ đơn giản thôi mà em thấy yên tâm đến lạ”.

Tin nhắn mẹ chồng gửi đến con dâu hứa cho thêm tiền mua xe phân khối lớn dù con trai phản đối - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mối quan hệ tốt đẹp của cặp mẹ chồng nàng dâu này. Bên cạnh đó, một số người cho rằng đây chỉ là câu chuyện hư cấu, câu like.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.