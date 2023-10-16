Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã tìm thấy 5 thi thể trong một gia đình ở dưới biển và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Vào sáng 15/10, ở Minami Ise của tỉnh Mie, cảnh sát phát hiện một chiếc xe hơi chìm dưới biển, cách mặt nước biển khoảng 5 mét.

Cảnh sát đã tìm thấy và giải cứu được tổng cộng 5 người từ bên trong xe, nhưng tất cả đều được xác nhận đã tử vong.

Theo thông tin từ cảnh sát, người thiệt mạng là Masaki Hane (37 tuổi), một doanh nhân đến từ thành phố Ise thuộc tỉnh Mie, cùng với con cái của ông, Seika (12 tuổi), Reiou (10 tuổi) và Ranryu (9 tuổi), tất cả đều là học sinh tiểu học. Cả 5 thi thể đều không thương tích rõ ràng trên cơ thể.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TBS NEWS DIG

Vào ngày 13/10, vợ của ông Hane đã trình báo với cảnh sát rằng “chồng và con đã ra khỏi nhà, lên xe vào sáng sớm ngày 11 nhưng không quay trở về”.

Dựa trên lời kể của vợ, cảnh sát đã thực hiện hoạt động tìm kiếm gần hiện trường và cân nhắc khả năng cả 5 người đã đi câu cá.

Trong xe, cảnh sát đã tìm thấy các dụng cụ câu cá và hộp làm mát.

Khu vực bên cạnh bãi biển nơi chiếc xe được tìm thấy không có bất kỳ chốt cản hoặc hàng rào nào. Cảnh sát đang tiến hành điều tra chi tiết về nguyên nhân chiếc xe rơi xuống biển và lý do tử vong của cả 5 người.

Nuốt 7 con rái cá vì quá đói, cá voi sát thủ tử vong bất thường Mới đây, thi thể của một con cá voi sát thủ đã được phát hiện trên vùng biển của Nga khiến các nhà khoa học cho rằng đây là một dấu hiệu bất thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-5-thi-the-trong-mot-gia-inh-o-duoi-bien-canh-sat-tiet-lo-nan-nhan-i-cau-ca-truoc-khi-qua-oi-624385.html