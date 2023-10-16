Mới đây, thi thể của một con cá voi sát thủ đã được phát hiện trên vùng biển của Nga khiến các nhà khoa học cho rằng đây là một dấu hiệu bất thường.

Theo báo cáo trên Live Science, các nhà khoa học Nga đã phát hiện xác một con cá voi sát thủ cái trên bãi biển của đảo Bering thuộc quần đảo Komandorski.

Họ đã mang nó về phòng thí nghiệm để thực hiện giải phẫu và phát hiện trong cơ thể cá voi này có đến 7 thi thể của rái cá, tổng cộng nặng khoảng 117 kg.

Trong đó, 6 con nằm trong dạ dày và một con nằm kẹt giữa miệng và thực quản, có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cá voi này.

Olga Filatova, một nhà nghiên cứu về động vật biển tại Đại học Quốc gia Moscow, cho biết cá voi sát thủ cái thường không săn rái cá mà thay vào đó là ăn các loài hải cẩu, sư tử biển, cá heo và thậm chí cả loài cá voi khác.

Cá voi sát thủ thường chỉ săn hải cẩu, sư tử biển, cá heo. Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, việc có rái cá trong cơ thể cá voi là một hiện tượng bất thường.

“Ngoài ra, chúng thường không nuốt cả con mồi mà chỉ xé thành từng mẩu và chỉ ăn phần mập nhất trên cơ thể con mồi”, ông Filatova nói.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc cá voi sát thủ muốn nuốt chửng một con rái cá hoàn chỉnh không dễ dàng, bởi rái cá trưởng thành có chiều dài lên đến 1,5 mét.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng con cá voi này đã chết trong tình trạng đói đến cực độ và buộc phải thực hiện biện pháp đặc biệt này.

Trên thực tế, số lượng rái cá biển từ quần đảo Aleutian ở biển Bering đến Vịnh Alaska đã giảm trong những năm gần đây.

Trước đó, một số nhà khoa học đã nghi ngờ cá voi sát thủ là thủ phạm đằng sau việc giảm số lượng rái cá và phát hiện hiếm thấy này cung cấp bằng chứng liên quan đến “cá voi sát thủ săn rái cá làm giảm số lượng”.

Các quan điểm trên đã được công bố trên tạp chí Aquatic Mammals vào ngày 28 tháng 9.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nuot-7-con-rai-ca-vi-qua-oi-ca-voi-sat-thu-tu-vong-bat-thuong-624343.html