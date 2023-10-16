Vợ sảy thai, chồng bật camera kinh hoàng phát hiện sự thật “tàn nhẫn” từ chính mẹ ruột khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Thế giới 16/10/2023 14:04

Người đàn ông sau khi phát hiện mẹ mình làm chuyện động trời liền tức giận nói 1 câu: “Người đang làm, trời đang nhìn, mẹ hãy tự lo cho mình đi”.

Mới đây, một nữ cư dân mạng đã đăng tải bài viết liên quan tới chủ đề mẹ chồng nàng dâu.

Theo đó, cô cho biết mình đã nhẫn nhục chịu đựng mẹ chồng trong 3 năm và vào ngày 15/10 khi không thể im lặng được nữa, cô đã trực tiếp đối mặt với mẹ chồng vì biết “mẹ không thích mình”.

Tác giả của bài viết cho biết sau khi kết hôn đã chuyển ra sống cùng chồng và hiếm khi quay lại nhà mẹ chồng, bởi vì cô không muốn nhìn thấy mặt người khác và càng không muốn nghe ai đó châm chọc cô không thể sinh con.

Tác giả cho biết sau một chuyến du lịch nước ngoài, khi trở về nhà, cô phát hiện mình đã mang bầu.

Tuy nhiên, chồng lo lắng về việc cô ở nhà một mình gặp nguy hiểm, vì vậy anh chồng chu đáo mời bố mẹ cô đến nhà chăm sóc và cũng lắp đặt camera giám sát trong nhà để quan tâm đến sự an toàn của cô. Tuy nhiên, một cảnh tượng tàn nhẫn đã xảy ra một cách bất ngờ.

Một ngày nọ, khi cha mẹ của người phụ nữ ra ngoài mua đồ, cô muốn xuống cầu thang nhưng lại vấp ngã.

“Đứa con trong bụng đã mất đi như vậy, tôi cũng bị chấn động não” và mẹ chồng còn nói những lời gay gắt với bố mẹ của cô trong bệnh viện.

Kết quả là chồng bất ngờ nói với mẹ chồng: “Có lẽ bà không biết rằng nhà tôi đã lắp đặt camera giám sát, để tôi biết vợ tôi có an toàn hay không khi tôi đi làm”. Tuy nhiên, mẹ chồng lại ngạc nhiên và im lặng ngay lập tức.

Vợ sảy thai, chồng bật camera kinh hoàng phát hiện sự thật “tàn nhẫn” từ chính mẹ ruột khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh 1
Ngay từ đầu mẹ chồng đã không thích cô con dâu này. Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, nguyên nhân là do mẹ chồng đã lấy chìa khóa nhà của hai vợ chồng từ bố chồng khi cha mẹ của tác giả viết bài ra ngoài mua đồ.

“Vì bố chồng tôi thích trồng rau, ông ấy thường mang rau đến nhà tôi hoặc thịt gà và để trong tủ lạnh”, vì vậy mẹ chồng đã tận dụng cơ hội và nghĩ rằng sau khi làm mất đứa con, cô sẽ rời đi.

“Nhưng cô ấy không biết rằng trong nhà đã được lắp đặt camera giám sát, quay rõ cảnh bà ấy đổ dầu trên cầu thang”. Từ đó, cô và chồng không bao giờ quay lại nhà mẹ chồng và đã chuyển khỏi nơi ở hiện tại.

Cô ấy nghĩ rằng sau khi mẹ chồng bị vạch trần, bà ấy sẽ kiềm chế hành động. Tuy nhiên, cô ấy lại bị mẹ chồng tung tin đồn khắp nơi trong họ hàng.

“Nếu họ hàng không quay video lại và gửi cho tôi, tôi vẫn sẽ không biết điều này”. Tác giả không thể chịu đựng nổi nữa, cô đã yêu cầu chồng chở qua nhà mẹ chồng và đưa video cho mọi người xem, chỉ trích những người thân không nhìn kỹ mọi chuyện vì mẹ chồng mới là người đứng sau mọi chuyện.

“Tôi không thể mang thai suốt đời này và tất cả đều do bà gây ra, tôi chỉ chờ báo ứng của bà, tôi hận bà vô cùng”.

Sau khi nói xong, cô đi ra và chồng nói trực tiếp với mẹ: “Mẹ ơi, khi mẹ làm điều xấu, trời sẽ nhìn, hãy tự lo cho mình đi”.

Sau đó, anh chồng an ủi vợ và nói: “Đừng sợ, có anh ở đây, dù trời sập xuống cũng có anh chống đỡ", khiến cô ấy gục xuống khóc.

Sau khi bài viết được đăng, cư dân mạng đã để lại những bình luận tức giận và đồng cảm với cảnh ngộ của tác giả bài viết:

“Thật đau lòng cho bạn”,

“Đây là tội giết người, dù tôi có ghét bạn đến đâu nhưng không thể làm tổn thương đến đứa trẻ”

“Nếu tôi, tôi sẽ lưu lại bằng chứng và kiện, quá đáng, tại sao một người phụ nữ lại phải làm xấu mặt một người phụ nữ khác?”,

“May mắn là người chồng không phải là đứa con ngoan của mẹ”.

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