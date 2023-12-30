Nữ tỷ phú đầu tiên có khối tài sản 100 tỷ USD, giàu thứ 12 thế giới

Thế giới 30/12/2023 08:06

Người phụ nữ này sở hữu tài sản lên đến 100,2 tỷ USD tính đến hết ngày 28/12, trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu 100 tỷ USD và hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Theo NDTV, Francoise Bettencourt Meyers trở thành người phụ nữ đầu tiên tích lũy được khối tài sản trị giá 100 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với vai trò là người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal cũng như đối với ngành công nghiệp thời trang và mỹ phẩm đang mở rộng của Pháp.

Nữ tỷ phú đầu tiên có khối tài sản 100 tỷ USD, giàu thứ 12 thế giới - Ảnh 1
Chân dung nữ tỷ phú đầu tiên có khối tài sản 100 tỷ USD, Francoise Bettencourt Meyers - Ảnh: Bloomberg 

Theo Bloomberg Billionaires Index, Francoise Bettencourt Meyers sở hữu tài sản 100,2 tỷ USD tính đến hết ngày 28/12. Francoise Bettencourt Meyers đạt cột mốc quan trọng này khi cổ phiếu của L'Oreal SA, đế chế sản phẩm làm đẹp do ông nội bà thành lập, tăng lên mức cao kỷ lục. Điều này giúp Francoise Bettencourt Meyers trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu 100 tỷ USD. Bà hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Ông nội bà - Eugene Schueller - thành lập công ty năm 1909 để sản xuất và bán loại thuốc nhuộm tóc mà ông đã phát triển, sau đó gia đình gây dựng công ty thành một đế chế sản phẩm làm đẹp có giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD.

Francoise Bettencourt Meyers, 70 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị của L'Oreal, một công ty có quy mô toàn cầu trị giá 268 tỷ USD, trong đó bà và gia đình là cổ đông lớn nhất với số cổ phần gần 35%. Các con trai của bà, Jean-Victor Meyers và Nicolas Meyers, cũng đang là giám đốc các công ty.

Francoise Bettencourt Meyers có lối sống ẩn dật, khép kín, giữ cuộc sống riêng tư của mình, tránh xa cuộc sống xã hội hào nhoáng mà nhiều người giàu có trên thế giới tìm kiếm.  Bà đã viết hai cuốn sách - một cuốn nghiên cứu gồm 5 tập về Kinh thánh và gia phả của các vị thần Hy Lạp - và nổi tiếng là người chơi piano hàng giờ mỗi ngày. 

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