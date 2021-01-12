Nữ DJ xứ Hàn gây sốc khi quấn khăn tắm hờ hững khoe vòng một nóng bỏng 'đốt mắt' cư dân mạng

Những hình ảnh nóng bỏng mắt của nữ DJ xinh đẹp xứ Hàn đang khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'.

Nữ DJ xinh đẹp có nickname Miu đang là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc. Thậm chí khoảng thời gian gần đây, DJ Miu còn vượt mặt đàn chị là DJ Soda về độ nổi tiếng trên mạng xã hội. Hiện tại, trang Instagram cá nhân của DJ Miu đang sở hữu tới gần 1,5 triệu lượt người theo dõi.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bấn loạn trước loạt ảnh selfie đầy nóng bỏng của Dj Miu. Qua hình ảnh chia sẻ, hot girl xinh đẹp chỉ quấn một chiếc khắn tắm mỏng manh để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn trước ống kính.

Nữ DJ xinh đẹp thiêu đốt mọi ánh mắt với loạt ảnh selfie vô cùng nóng bỏng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã nhận được gần 80 nghìn lượt like chỉ sau vài giờ đăng tải. Có thể nói đây là thành tích "khủng" đối với một nàng hot girl mạng.

Dù được biết đến là một nữ DJ thế nhưng trên trang cá nhân của cô nàng, rất hiếm khi khán giả được thấy những khoảnh khắc cô nàng chơi nhạc. Thay vào đó là tràn ngập những hình ảnh siêu nóng bỏng, gợi cảm của nàng hot girl này. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, nhờ ngoại hình nổi bật mà DJ Miu nhanh chóng tạo nên sức hút tuyệt đối trong mắt cộng đồng mạng.

Ngoại hình xinh đẹp của DJ Miu - Ảnh: Internet

Bên cạnh công việc DJ, Miu còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang và làm đẹp. Độ nổi tiếng ngày càng cao giúp hot girl xứ Hàn kiếm được nguồn thu nhập cực "khủng" mà bất kỳ cô gái trẻ nào cũng phải ao ước.

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