Cô gái trẻ tiết lộ sự thật gây sốc về việc tiếp 12 khách làng chơi mỗi ngày, nhìn 'bảng lương' mà choáng

Thế giới 11/01/2021 07:55

Bảng lương của một cô gái bán dâm có tên Feng Yu Niang sau khi bị rò rỉ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người choáng váng.

Tại Nhật Bản, gái mại dâm được biết đến với biệt danh "bướm đêm" và có nguồn thu nhập cực khủng từ công việc này.

Mới đây, cư dân mạng đã được dịp xôn xao khi bảng lương của một gái bán dâm có tên Feng Yu Niang bị rò rỉ trên mạng. Theo đó, cô nàng được xếp hạng nhất với thành tích làm việc lên đến 13,5 giờ mỗi ngày với lượng khách là 12 người/ngày.

Qua hình ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy mức lương mà Feng Yu Niang nhận được hàng ngày lên đến 149 nghìn Yên (khoảng 33 triệu đồng). Mặc dù mức lương rất cao nhưng sự thật đằng sau công việc này lại khá khắc nghiệt và không thể làm lâu dài.

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Một cư dân mạng Nhật Bản đã tung bảng lương của một gái mại dâm lên mạng xã hội - Ảnh: CTWant

Trong bảng lương, có thể thấy rằng mỗi vị khách sẽ được nhận những "dịch vụ" khác nhau tùy theo yêu cầu. Theo đó, mỗi dịch vụ với thời gian yêu cầu khác nhau sẽ có giá khác nhau. Theo đó, mức giá rẻ nhất cho 40 phút là 8 nghìn Yên và đắt nhất là 100 phút với 18 nghìn Yên.

Theo chia sẻ của Feng Yu Niang, trong vòng 13,5 giờ, cô tiếp tổng cộng 12 khách làng chơi và phải tắm ít nhất 12 lần mỗi ngày. Bên cạnh đó, cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi và phải làm việc liên tục để đạt được số thu nhập mong muốn. Được biết, với mức lương 149 nghìn Yên, sau khi trừ các khoản phúc lợi của công ty, hóa đơn tiền điện và các chi phí khác, Feng Yu Niang sẽ thu được 145 nghìn Yên.

Tuy nhiên, đằng sau mức lương cao ngất ngưởng so với quy đổi thời gian, Feng Yu Niang buộc phải làm việc cật lực, thậm chí không có thời gian ăn uống vì phải đón khách cả ngày. Chính cô nàng cũng thừa nhận rằng công việc này chỉ có thể làm trong khoảng thời gian ngắn, khó mà hoạt động lâu dài.

Từ khóa:   Nhật Bản mại dâm ổ mại dâm

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