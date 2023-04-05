11 tháng trước cái chết của cháu gái, một đứa cháu trai do bà chăm sóc cũng đã rơi xuống ao và chết đuối.

Một người phụ nữ ở Hoa Kỳ đã kể lại câu chuyện về một đứa cháu gái và đứa cháu trai bà đã vô tình lơ là trong khi chăm sóc chúng, dẫn đến cái chết của chúng nối tiếp nhau. Hiện tại, người phụ nữ này đang bị buộc tội ngộ sát. Tuy nhiên, luật sư của người phụ nữ khẳng định đó là một tai nạn không thể tránh khỏi và không thể thừa nhận cáo buộc.

Theo chương trình phát sóng của ABC và NBC ngày 4/4 (giờ địa phương), các công tố viên ở Florida đã truy tố Tracy Nicks (65 tuổi) về tội ngộ sát, trong đó có việc bỏ mặc cháu gái 7 tháng tuổi trong ô tô đến chết. Tracy bị cáo buộc bỏ cháu gái trong ô tô ngạt thở đến chết khi nhận lời nhờ chăm sóc cháu của cô con gái Kayla Shock vào tháng 11 năm ngoái. Vào thời điểm cháu gái bà qua đời, nhiệt độ ngoài trời là 32 độ.

Bà Tracy Nicks (bên trái) bị buộc tội bỏ cháu gái trong ô tô đến chết. Ảnh WFTS

Khi đó, Tracy dành thời gian chăm sóc cháu gái sau khi nhận lời nhờ của con gái Kayla “Con đến salon tóc, mẹ trông cháu nhé”. Sau đó, Tracy đưa cháu gái ra khỏi nhà để ăn trưa cùng những người bạn và sau khi về nhà, bà không đưa cháu gái ra khỏi xe. Bà dành thời gian một mình để tập piano, hoàn toàn quên mất cháu gái của mình. Vài giờ sau, bà chợt nhớ ra rằng cháu gái còn đang ở trong xe, và cùng chồng Nenix đi ra xe. Tuy nhiên, cháu gái đã bị chết ngạt bên trong chiếc xe.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2021, chỉ 11 tháng trước khi cháu gái qua đời, được biết cháu trai 16 tháng tuổi cũng qua đời trong một vụ tai nạn đuối nước khi đang được Tracy chăm sóc. Trong lúc Tracy ngủ quên trên ghế sofa, cháu trai của bà đã trượt qua hàng rào sân sau và rơi xuống một cái ao sâu 60cm. Tuy nhiên, lúc này Tracy không bị buộc tội vì không đủ bằng chứng cho thấy bà trực tiếp gây ra cái chết cho cháu mình.

Theo Chosun Ilbo

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