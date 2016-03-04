Phụ nữ Nhật thường bị lừa ký hợp đồng làm người mẫu, sau đó bị buộc đóng phim khiêu dâm, các nhà hoạt động xã hội cảnh báo.

Nhằm vén bức màn đen tối của ngành công nghiệp phim người lớn, một liên minh gồm các luật sư và những nhà hoạt động xã hội Nhật đã tổ chức 1 cuộc họp báo để công bố các phát hiện của 1 nghiên cứu được thực hiện trong vòng 6 tháng năm ngoái, theo Daily Mail hôm 3.3.

Họ đã chú ý tới 130 trường hợp trong 4 năm qua mà trong đó phần lớn phụ nữ trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ của họ sau khi tố bị lạm dụng tình dục.

Đa phần liên quan tới việc bị lừa hoặc bị buộc kí hợp đồng – đôi khi nạn nhân là những người vị thành niên.

Ban đầu, những tay môi giới giả vờ tuyển người mẫu sẽ tiếp cận phụ nữ trên đường. Khi nạn nhân nhận ra âm mưu và cố phá hợp đồng thì họ liền bị đe dọa kiện cáo, vì thế họ đành chịu khuất phục.

Trong một số trường hợp, họ phải quan hệ tình dục liên tục mà không có biện pháp bảo vệ, thậm chí bị cưỡng hiếp tập thể trong khi đang quay phim.

Trong 1 vụ được đưa ra xét xử năm ngoái, tòa án quận Tokyo đã đồng ý yêu cầu đòi bồi thường mà các nhà sản xuất phim khiêu dâm đưa ra đối với 1 ‘người mẫu’.

Luật sư Yukiko Tsunoda nhấn mạnh: “Những phụ nữ này bị buộc đóng những bộ phim lạm dụng tình dục trái với mong muốn của họ”.

Các nhà hoạt động xã hội và luật sư cho hay, họ bị giật mình bởi số lượng phụ nữ trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ của họ ngày càng tăng. Đa phần nạn nhân ở độ tuổi đầu 20, thậm chí có cả các bé trai.

Ít nhất 1 phụ nữ đã tự sát sau đó. Cơn ác mộng của nạn nhân bắt đầu khi bị đưa vào 1 căn phòng nhỏ, xung quanh toàn là đàn ông và bị buộc kí hợp đồng.

Các luật sư cho biết họ đang thúc giục chính phủ tăng cường giám sát ngành công nghiệp khiêu dâm cũng như xóa những lỗ hổng pháp lí khiến những vụ lạm dụng như vậy xảy ra.

Ngành công nghiệp phim người lớn Nhật trị giá 500 tỷ yên hàng năm và sản xuất hơn 20,000 phim, các luật sư cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-nhieu-phu-nu-bi-lua-dong-phim-khieu-dam-38514.html