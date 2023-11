Một người mẹ đã nhẫn tâm ném cô con gái 3 tuổi của mình xuống ao trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo Baijiahao, ngày 5/11/2023 đoạn video người phụ nữ ném cô con gái 3 tuổi của mình xuống ao nước được đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Được biết sự việc này xảy ra tại thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Người phụ nữ nhẫn tâm ném cô con gái 3 tuổi của mình xuống ao

Khoảng 16 giờ ngày 5/11/2023, người dân đã gọi điện báo cảnh sát về việc một người phụ nữ đi xe đạp mang theo một bé gái nhưng sau đó người này đã bế đứa trẻ qua lan can rồi ném nạn nhân xuống ao nước. Rất may nước trong ao không sâu, những người chứng kiến cảnh này đã nhanh chóng cứu được đứa trẻ. Khi đứa trẻ được đưa vào bờ thì người phụ nữ kia đã không còn ở hiện trường. Video do người dân quay lại cho thấy có vết thương trên lưng của bé gái.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra lập tức đến hiện trường và đã tìm thấy người phụ nữ họ Trần (31 tuổi). Phía cảnh sát cho biết, Trần chính là mẹ ruột của bé gái 3 tuổi bị ném xuống ao. Chồng và bố của Trần cho biết, Trần bị nghi mắc chứng rối loạn tâm thần và đã tự mình dùng thuốc trong nhiều năm.

Sau khi được vớt lên, mọi người phát hiện có vết thương ở lưng của cô bé

Được biết, hiện tại tình trạng sức khỏe của bé gái 3 tuổi đã ổn định

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, bé gái 3 tuổi chỉ bị trầy xước nhẹ, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định. Hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt giữ Trần để điều tra, cô con gái 3 tuổi được bàn giao cho bố của bé. Cộng đồng mạng xứ Trung hiện vẫn đang vô cùng phẫn nộ trước hành động thiếu suy nghĩ của Trần.

