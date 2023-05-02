Người đàn ông khoét thịt 'nhét' nam châm vào đốt ngón tay tận 40 năm và sự thật bất ngờ phía sau

Thế giới 02/05/2023 09:26

Câu chuyện về một người đàn ông nhét nam châm vào ngón tay trong vòng 40 năm và yêu cầu bác sĩ gỡ ra đang thu hút sự chú ý.

Phương tiện truyền thông trực tuyến Odity Central mới đây giới thiệu câu chuyện về một người đàn ông nhét nam châm vào ngón tay để gian lận nhằm thắng trò chơi xúc xắc mà không bị nghi ngờ, nhưng lại phải phẫu thuật để lấy chúng ra.

Người đàn ông khoét thịt 'nhét' nam châm vào đốt ngón tay tận 40 năm và sự thật bất ngờ phía sau - Ảnh 1
Người đàn ông cấy nam châm vào đốt ngón tay tận 40 năm nhằm gian lận trò chơi - Ảnh: Odity Central 

Wat Lun, một bác sĩ điều hành một bệnh viện ở Chonburi, Thái Lan, cho biết cách đây không lâu có một bệnh nhân rất khác thường đến bệnh viện của ông.

Bệnh nhân này nói: “Làm ơn rút giúp tôi nam châm ở ngón tay ra”.

Bệnh nhân được cho là đã sống với một cục nam châm được nhét vào đầu ngón tay giữa và ngón áp út của bàn tay trái trong hơn 40 năm.

Người đàn ông khoét thịt 'nhét' nam châm vào đốt ngón tay tận 40 năm và sự thật bất ngờ phía sau - Ảnh 2
Người đàn ông cấy nam châm vào đốt ngón tay tận 40 năm nhằm gian lận trò chơi - Ảnh: Odity Central 

Lý do ông nhét nam châm vào ngón tay là vì trò chơi xúc xắc yêu thích của người dân Thái Lan. Ông đã cấy một nam châm vào ngón tay để đánh lừa đối thủ và thao túng kết quả của trò chơi.

Nhưng tại sao sau 40 năm, ông lại bất ngờ đến bệnh viện để lấy viên nam châm ra khỏi ngón tay?

Lý do là vì sắp tới ông phải đi công tác bằng máy bay. Ông cố gắng rút nam châm ra khỏi ngón tay vì sợ chuông báo động sẽ kêu ở trạm kiểm soát an ninh ở sân bay.

Người đàn ông khoét thịt 'nhét' nam châm vào đốt ngón tay tận 40 năm và sự thật bất ngờ phía sau - Ảnh 3
Người đàn ông cấy nam châm vào đốt ngón tay tận 40 năm nhằm gian lận trò chơi - Ảnh: Odity Central 

Bác sĩ Watrun đã loại bỏ các nam châm được cấy trong ngón tay suốt 40 năm của người đàn ông đó. 

Bác sĩ Watrun thu hút sự chú ý khi nói rằng bệnh nhân này là một trong những bệnh nhân khác thường nhất trong sự nghiệp bác sĩ của ông.

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