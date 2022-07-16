Câu chuyện cảm động của người chồng làm tài xế xe tải đưa vợ đi khắp nơi để chăm sóc nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Gần đây một đoạn video clip được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Một người đàn ông chở người vợ bị liệt của mình trên xe tải và chăm sóc mọi nhu cầu hàng ngày của người vợ khiến nhiều người rơi nước mắt. Không có ai chăm sóc người vợ bị liệt, Nie đã quyết định đưa vợ đi làm cùng Người đàn ông này tên Nie Jianwen, 39 tuổi và là một tài xế xe tải đến từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Năm 2020, vợ anh là Cao Yingying bị xuất huyết não, biến cố này khiến Cao bị liệt. Nie làm tài xế xe tải ở Thượng Hải từ năm 2007, nhưng sau khi vợ bị liệt, Nie đã quyết định đưa vợ đi làm cùng để tiện chăm sóc Cao.

Nie chia sẻ với truyền thông rằng, hai vợ chồng đã có hai con nhỏ, việc chăm sóc người khuyết tật là việc vượt quá khả năng với người mẹ 76 tuổi của anh. Vì vậy sau khi vợ bị liệt, Nie trở thành người chăm sóc suy nhất cho Cao. Việc giặt giũ hàng ngày, thay quần áo, thậm chí trang điểm cho vợ đều một tay Nie làm.

Câu chuyện của vợ chồng Nie khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng xúc động Giờ đây, sau hơn hai năm, Cao đã có thể đi bộ gần 2km với sự giúp đỡ của Nie. Vì không gian trong chiếc xe tải khá hạn chế, việc đi tắm hoặc sử dụng nhà vệ sinh được xem là điều khó khăn nhất với hai vợ chồng Nie. Nie cho biết, đôi khi Cao làm bẩn giường vì anh đang chạy xe trên đường cao tốc không thể dừng lại giúp vợ đi vệ sinh. Vậy nhưng sau đó Nie sẽ dọn dẹp “đống bừa bộn” mà không phàn nàn gì. Nie tự tay chăm sóc cho vợ từ việc nhỏ nhặt nhất Sau hai năm, tình hình sức khỏe của Cao ngày càng ổn định hơn Nie cho biết, khi Cao khỏe mạnh, cô lo mọi việc trong gia đình và sinh hai đứa con. Vì vậy anh cần phải chăm sóc cho vợ khi cô bị bệnh. Sau khi câu chuyện của Nie – Cao được đăng tải, nhiều người ca ngợi Nie là “hình mẫu đàn ông lý tưởng”, còn câu chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng được xem là ngôn tình giữa đời thường tại Trung Quốc.

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