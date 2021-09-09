Nghiên cứu thiết bị di động có thể phát hiện Covid-19 qua mồ hôi nách, thời gian cho ra kết quả 'thần tốc' chỉ 30 giây

Thế giới 09/09/2021 20:09

Các nhà nghiên cứu khoa học hiện đang phát triển thiết bị di động có thể phát hiện Covid-19 qua tuyến mồ hôi. Với loại máy này có thể cho ra kết quả chỉ sau 30 giây.

Theo thông tin từ AFP, "Từ các mẫu vật, chúng tôi thấy rằng những người mắc Covid-19 tiết ra hóa chất rất đặc trưng", tiến sĩ Chadin Kulsing thuộc Đại học Chulalongkorn tại Bangkok, cho biết.

"Chúng tôi sử dụng kết quả này để phát triển thiết bị phát hiện mùi đặc trưng bắt nguồn từ một loại vi khuẩn có trong mồ hôi của bệnh nhân Covid-19", ông Chadin nói và bổ sung rằng độ chính xác của loại xét nghiệm này là 95%. 

Để chế tạo máy phát hiện Covid-19 qua mồ hôi, đội ngũ các nhà khoa học của ông Chadin đã điều chỉnh lại loại thiết bị thường được dùng để phát hiện hóa chất độc hại trong môi trường.

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Tiến sĩ Chadin Kulsing đang kiểm tra thiết bị phát hiện Covid-19 qua mùi đặc trưng. Ảnh: AFP

Người được xét nghiệm sẽ đặt miếng bông dưới nách trong vòng 15 phút. Miếng bông sau đó được bỏ vào trong lọ thủy tinh và được khử trùng nhờ tia cực tím.

"Kỹ thuật viên sau đó dùng ống nhựa hút ra một lượng vừa đủ mẫu vật, xử lý áp suất rồi đưa vào máy phân tích kết quả", ông Chadin nói.

Khi được thí điểm tại một khu chợ ở Bangkok trong tuần này, thiết bị xét nghiệm Covid-19 qua mồ hôi rất được những người bán hàng tại đây đón nhận. Họ cho rằng cách test này dễ chịu hơn nhiều so với lấy mẫu từ mũi.

"Loại xét nghiệm qua mồ hôi này tiện lợi hơn vì tôi có thể làm việc trong lúc chờ kết quả", một người bán dưa dấu nói với AFP. "Với xét nghiệm PCR, tôi phải tới một cơ sở xét nghiệm và ngồi đợi kết quả".

Ông Chadin hy vọng thiết bị này có thể trở thành phương thức xét nghiệm tiết kiệm hơn, thay thế cho những loại test giá cao cần được phân tích tại phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, thiết bị này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và kết quả nghiên cứu nền tảng cho thiết bị này chưa được công bố hoặc bình duyệt.

Thái Lan đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 3. Trong ngày 8/9, quốc gia này ghi nhận khoảng 16.000 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 1,34 triệu.

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Từ khóa:   Covid-19 máy phát hiện Covid-19 Thái Lan

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