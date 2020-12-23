Mỹ nhân đăng bài ‘bóc phốt’ thẩm mỹ viện nhưng dân tình chỉ chú ý bức ảnh đi kèm, vào trang cá nhân mà choáng

Thế giới 23/12/2020 13:38

Sau khi đăng bài viết “bóc phốt” thẩm mỹ viện, cô nàng gây bão mạng xã hội vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và body nóng bỏng.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng Đài Loan được chứng kiến màn “bóc phốt” kịch tính giữa một cô nàng hot girl và thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, điều mọi người chú ý nhất lại là body nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp của nàng hot girl mạng này.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô nàng Đặng Gia Thuần có biệt danh “em gái bán gà rán” lên tiếng “bóc phốt” một thẩm mỹ viện và yêu cầu bồi thường 1,5 triệu nhân dân tệ (gần 6 tỷ đồng) vì sử dụng hình ảnh của mình. Tuy nhiên, sau đó phía thẩm mỹ viện đã lên tiếng đáp trả, khẳng định Đặng Gia Thuần từng phẫu thuật ở đây, có hợp đồng làm bằng chứng.

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Bài viết của cô nàng có body nóng bỏng gây bão mạng xã hội - Ảnh: ETtoday

Theo đó, thời điểm Đặng Gia Thuần phẫu thuật thẩm mỹ là năm 2012. Khi đó 2 bên đã thỏa thuận rằng thẩm mỹ viện có quyền sử dụng hình ảnh của khách hàng. Vào thời điểm đó, Đặng Gia Thuần chưa nổi tiếng, cô nàng đến thẩm mỹ viện để hút mỡ.

Trước bài viết đáp trả, “em gái bán gà rán” đã lên tiếng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ và xin lỗi thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, giữa “rừng drama”, điều mọi người chú ý nhất chính là bức ảnh sexy cô nàng đăng kèm bài viết.

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Trên trang cá nhân, 'em gái bán gà rán' rất thường xuyên chia sẻ ảnh sexy - Ảnh: Instagram

Trong ảnh, nàng hot girl diện chiếc quần lót mỏng dính, khoe trọn vòng 3 căng tròn. Hình ảnh này đã nhanh chóng được mọi người chia sẻ không ngừng. Sau khi vào trang cá nhân, mọi người không khỏi trầm trồ trước hàng loạt ảnh gợi cảm của cô. Sở hữu 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, mỹ nhân sinh năm 1993 rất chăm chỉ khoe vòng 1 bốc lửa trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Đài Loan phẫu thuật thẩm mỹ hot girl mạng

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