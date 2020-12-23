Mỹ nhân đăng bài ‘bóc phốt’ thẩm mỹ viện nhưng dân tình chỉ chú ý bức ảnh đi kèm, vào trang cá nhân mà choáng

Nhiều giờ qua, cư dân mạng Đài Loan được chứng kiến màn “bóc phốt” kịch tính giữa một cô nàng hot girl và thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, điều mọi người chú ý nhất lại là body nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp của nàng hot girl mạng này.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô nàng Đặng Gia Thuần có biệt danh “em gái bán gà rán” lên tiếng “bóc phốt” một thẩm mỹ viện và yêu cầu bồi thường 1,5 triệu nhân dân tệ (gần 6 tỷ đồng) vì sử dụng hình ảnh của mình. Tuy nhiên, sau đó phía thẩm mỹ viện đã lên tiếng đáp trả, khẳng định Đặng Gia Thuần từng phẫu thuật ở đây, có hợp đồng làm bằng chứng.