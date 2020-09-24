Mẹ lộ cảnh hớ hênh trên mạng xã hội chỉ vì một hành động vô tình của con nhỏ

Thế giới 24/09/2020 16:56

Trong lúc nghịch điện thoại, đứa trẻ vô tình livestream hình ảnh mẹ ăn mặc hớ hênh gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày nay, việc trẻ em sử dụng các thiết bị điện tử, truy cập internet không còn là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, việc để trẻ tiếp cận internet sớm đôi khi dẫn đến những tai nạn nhớ đời khiến người trong cuộc "dở khóc dở cười".

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái dùng điện thoại để livestream. Điều đáng chú ý là trong đoạn clip này, cô bé vô tình để lộ cảnh mẹ ăn mặc hớ hênh trong lúc thay quần áo phía sau.

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Con gái livestream khiến mẹ vô tình lộ cảnh ăn mặc hớ hênh trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau đó, đoạn clip đã trở thành chủ đề nóng trên Weibo, khiến mọi người tranh cãi. Hầu hết mọi người khuyên các bậc phụ huynh nên cẩn thận hơn khi để trẻ tiếp xúc với điện thoại thông minh cũng như internet. Bởi trẻ em còn có thể tiếp xúc với những thông tin, trang web xấu gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần.

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Đây là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi để con nhỏ tiếp cận internet quá sớm - Ảnh: Internet

“Điện thoại thông minh mang tới nhiều lợi ích nhưng cũng gây hại đến trẻ nhỏ nếu để chúng tiếp xúc với những thứ không tốt trên internet”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Mặc dù biết chuyện giới tính rất riêng tư nhưng các bậc cha mẹ nên chia sẻ với con để chúng biết bảo vệ bản thân và những người xung quanh”, một cư dân mạng gửi lời khuyên đến các bậc cha mẹ.

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