Mặc bikini chụp ảnh 'quằn quại' giữa trời tuyết, cô gái nhận vô số gạch đá từ cộng đồng mạng

Cô gái mặc bikini chụp ảnh giữa trời tuyết trắng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Do nhiệt độ xuống thấp, nhiều địa phương đã xuất hiện băng tuyết khiến dân tình vô cùng phấn khích. Người dân thi nhau kéo tới một số vùng núi để ngắm tuyết và chụp ảnh kỷ niệm.

Mới đây, một cô gái đã gây bão mạng xã hội khi đến núi Hehuan, thuộc Công viên Quốc gia Taroko, miền trung Đài Loan để chụp ảnh với tuyết rơi. Cô gái có lẽ đã nhạt nhòa như bao người nếu không diện trên người một bộ trang phục hở hang đến khó tin.

Cụ thể, cô gái trẻ không ngần ngại cởi toàn bộ quần áo ấm bên ngoài, chỉ mặc độc một bộ bikini mỏng manh đứng tạo dáng chụp ảnh. Hành động gây sốc đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, có người thậm chí còn lại gần xin chụp ảnh cùng.

Cô gái mặc bikini chụp ảnh giữa trời tuyết - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều. Không ít người chỉ trích cô nàng cố tình hành động phản cảm để câu kéo sự chú ý, số khác lại nghĩ ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, núi tuyết không phải nơi trang nghiêm, linh thiêng mà phải kiêng kị.

"Núi tuyết chứ có phải bãi biển đâu mà ăn mặc kiểu đó"; "Rất nhiều người trẻ chỉ muốn hành động gây sốc để câu like"; "Cô ta không lạnh thì thôi, mấy người lạnh giùm làm gì"; "Riêng tôi thấy hành động này cũng bình thường thôi"; "Cô ta có mặc thế này vào trường học hay chùa chiền đâu mà chỉ trích"; "Nhiều người giờ chẳng biết xấu hổ là gì nhỉ"...

Ngay sau đó, cô gái mặc bikini đi ngắm tuyết đã lên tiếng giải thích nguyên nhân sự việc. Cô cho rằng cơ hội được ngắm tuyết rơi không nhiều, có thể chỉ vài lần trong đời được thấy. Chính vì vậy, cô muốn chụp một bộ ảnh phong cách gợi cảm để làm kỷ niệm. Việc mặc bikini là hoàn toàn có chủ đích từ trước.

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