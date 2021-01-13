Khoe ảnh selfie, hot girl ngực khủng để lộ bạn thân đang trần như nhộng ngay phía sau

Hình ảnh selfie của nàng hot girl ngực khủng nhận về vô số gạch đá của dân mạng.

Chụp ảnh selfie là sở thích của đa số các chị em phụ nữ. Tuy nhiên đôi khi những bức ảnh tự sướng đã gây không ít sự cố dở khóc dở cười cho chủ nhân của nó. Điển hình như trường hợp của nàng hot girl ngực khủng tên Mandi dưới đây, chỉ có điều nạn nhân là người bạn thân đứng ngay phía sau cô nàng.

Khoe ảnh selfie, nàng hot girl để lộ bạn thân 'trần như nhộng' phía sau - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bức ảnh mà Mandi khoe trên trang cá nhân, cô nàng đã bị người bạn phía sau giật toàn bộ spotlight. Người bạn này chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót, còn phía trên thì hoàn toàn trần trụi.

Ban đầu, dân mạng cho rằng Mandi chỉ vô tình mắc lỗi. Sau đó đã có rất nhiều bình luận nhắc nhở cô nàng, thế nhưng Mandi vẫn giữ nguyên bức hình trên trang cá nhân mà không hề gỡ xuống. Chính hành động này khiến nhiều người nghĩ rằng nàng hot girl cố tình tạo chiêu trò.

Hiện Mandi vẫn không có động thái gỡ bức ảnh selfie phản cảm xuống. Điều này khiến dân mạng bức xúc và để lại vô số gạch đá cho cô.

Hot girl Mandi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng body nóng bỏng - Ảnh: Internet

Được biết, Mandi có chiều cao không quá lý tưởng, chỉ khoảng 1m55. Đổi lại, nàng hot girl sở hữu body nóng bỏng với đôi gò bồng đảo siêu quyến rũ. Trên mạng xã hội, nàng hot girl sở hữu hơn 400.000 lượt follow, đa phần nhờ vào những hình ảnh cực kỳ gợi cảm của mình.

Nữ streamer ngực khủng hành động hư hỏng ngay trên sóng livestream khiến fan đứng ngồi không yên Đang livestream, nữ streamer nóng bỏng có hành động gây sốc khiến các fan dậy sóng, kênh chat của cô nàng cũng vì thế mà bùng nổ theo.

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