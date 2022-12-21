Không giống như các quốc gia khác, các tử tù ở Trung Quốc sẽ được cho ăn bữa tối cuối cùng rất đặc biệt.

Ảnh minh họa: Internet Theo những gì mà mọi người đã biết, thì vào ngày thi hành án tử hình, các tử tù sẽ được phục vụ bữa ăn cuối cùng, được gọi là "bữa ăn nhân đạo". Bữa ăn nhân đạo là bữa ăn cuối cùng trên trái đất của một tử tù, và ở Trung Quốc phần ăn đó phải có một miếng thịt sống.

Lý do của việc này là, đây là một sự mê tín từ thời xa xưa, nó tương truyền rằng sau khi qua đời, bạn sẽ phải đi qua cây cầu âm phủ, và lúc đó nếu bạn ném một miếng thịt sống cho con chó dữ đang canh giữ chỗ đấy, thì linh hồn của bạn có thể được đầu thai theo cách tự nhiên. Ảnh minh họa: Internet Vào ngày thi hành án tử hình, tử tù sẽ được ăn bữa ăn cuối cùng vào lúc 5 giờ sáng. Sau đó, vào lúc 6 giờ sáng, họ sẽ được đi gặp gia đình mình lần cuối. Sau đó là kết thúc ngày cuối cùng của mình và thi hành án tử hình.

Không bình tĩnh giống như những ngày hôm trước, hầu hết các tử tù khi gần đến giờ thi hành án đều cảm thấy tinh thần hoảng loạn hoặc run rẩy cực độ. Ở các nước phương Tây, bữa ăn cuối cùng của những người sắp bị thi hành án thường là pizza, gà rán, nước ngọt, … theo nguyện vọng và yêu cầu của họ. Ảnh minh họa: Internet Còn ở Việt Nam, hiện nay, quy định về bữa ăn này được nêu tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 43/2020 của Chính phủ. Trại tạm giam nơi giam giữ người bị kết án tử hình có trách nhiệm tổ chức cho người bị thi hành án tử hình ăn, uống, trong đó mức ăn uống được hưởng bằng 05 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam. Ảnh minh họa: Internet Và pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định cụ thể về bữa ăn cuối cùng của tử tù, chỉ quy định định mức ăn tối đa gấp 25 lần so với tiêu chuẩn ăn ngày thường. Thông thường, trên thực tế các trại giam thường có quy định riêng về thực đơn bữa ăn cuối cùng này, đảm đảo đúng định mức theo quy định của pháp luật. Theo Insight

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