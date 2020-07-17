Lần đầu được ngồi lên cỏ, bé gái phản ứng cực hài khiến dân tình cười xỉu

Hình ảnh hài hước ghi lại phản ứng đáng yêu của bé gái khi lần đầu được bố cho ngồi lên cỏ khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Cha mẹ nào cũng muốn bảo vệ con khỏi các tác động xấu bên ngoài. Tuy nhiên theo các chuyên gia sức khỏe, trẻ được bảo bọc quá mức không tốt cho sự phát triển thể chất và tinh thần. Chính vì vậy, cha mẹ nên cho trẻ đến những nơi phù hợp để chơi đùa và học hỏi. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh hài hước ghi lại cảnh ông bố đưa con ra ngoài chơi. Đôi vợ chồng rất hào hứng cho con khám phá thế giới xung quanh, thế nhưng phản ứng của cô bé lại khác xa với những gì mà bố mẹ tưởng tượng.

Vì muốn hít thở không khí trong lành nên cả gia đình quyết định ra ngoại thành chơi. Chỉ cần tưởng tượng cảnh ngồi trên những bãi cỏ xanh rì, tận hưởng làn gió mát là thấy sung sướng rồi. Chưa kể ở độ tuổi lên 1, bé gái hẳn sẽ rất thích thú khi được nhìn thấy những thứ khác lạ ở thành phố. Bố định đặt con xuống bãi cỏ nhưng bé gái nhất định không chịu - Ảnh: Sina

Hình ảnh hài hước khiến dân mạng cười bò - Ảnh: Sina Ấy vậy mà ngay khi ông bố đặt con xuống bãi cỏ, bé gái đã phản ứng đầy bất ngờ bằng cách giơ hai chân sang hai bên, nhất quyết không chịu chạm chân xuống cỏ. Dù ông bố đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng cô bé vẫn nhất quyết không chịu ngồi xuống bãi cỏ. Không những thế, ánh mắt bé còn tỏ ra khá sợ hãi, đôi tay co lại như muốn phòng thủ. Cuối cùng, thấy con không có chút hứng thú nào với việc chạm vào cỏ, ông bố đành "bất lực" bỏ cuộc. Cư dân mạng khi xem xong những bức ảnh này đã cười như nắc nẻ và để lại những bình luận hài hước. "Làn da của bé rất nhạy cảm, chạm xuống cỏ cảm giác sẽ thô ráp, khó chịu nên có lẽ bé không thích"; "Bé nhà tôi cũng vậy, cho đi bơi nhưng nhất định không chịu xuống nước"; "Ai cũng có lần đầu mà, từ từ bé sẽ quen thôi"; "Bé chưa sẵn sàng thử những điều mới lạ thì bố mẹ cũng không nên ép"; "Chắc cô bé đang nghĩ cái thứ màu xanh này là cái quái gì vậy, nó thật đáng sợ!"..., dân mạng bình luận.

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