Kỳ án sông Hằng: Thi thể rời rạc trôi lềnh bềnh, số lượng ‘lớn khủng khiếp’ vượt xa con số công bố về người chết vì Covid-19

Thế giới 18/06/2021 16:41

Sau cơn mưa đầu tháng 5, hàng loạt thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông Hằng ước tính con số khủng khiếp.

Sông Hằng là con sông linh thiêng nhất theo tín ngưỡng của Ấn Độ vì người dân tin rằng chỉ cần tắm tại con sông này, những "dơ bẩn" trong tâm hồn sẽ được tẩy rửa. Trong lần dịch bệnh khủng khiếp vừa qua, sông Hằng lại được trao thêm "trọng trách" tẩy rửa cho các xác chết. 

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Thi thể lộ ra bên bờ sông Hằng sau trận mưa đầu tháng 5/2021 - Ảnh: Internet

Ngày 12/5 vừa qua, sau trận mưa, nhiều thi thể rời rạc nổi lềnh bềnh trên sông Hằng được dân làng tại Buxar (Bihar, Ấn Độ) chứng kiến. Ở phía thượng nguồn quận Ghazipur, 100 thi thể khác cũng được tìm thấy. Nói về những thi thể này, quan chức địa phương cho biết rằng được thả trôi từ bang Uttar Pradesh - nơi đông dân nhất của Ấn Độ. 

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Các xác chết trôi dạt vào bờ sau trận dịch bệnh vừa qua - Ảnh: Internet

Theo số liệu thống kê của các phóng viên tờ Dainik Bhaskar, trong 2 ngày đi dọc theo bờ sông, họ đếm được khoảng 2000 thi thể trên quãng đường dài 700 dặm. Bên cạnh đó, có những ngày, còn xuất hiện thêm 65 - 70 xác chết dạt vào bờ.

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Sau trân mưa cuốn trôi lớp đất đá, các thi thể bị vùi lấp sát nhau cũng lộ lên hết - Ảnh: Getty Images

Tại một ngôi làng nhỏ phía nam Uttar Pradesh được xem là một nơi rất linh thiêng, các phóng viên trông thấy hàng trăm thi thể bị vùi lấp cách nhau chỉ vài bước chân. Các thi thể được phủ đơn giản với những tấm vải phủ saffron (nhuỵ hoa nghệ tây). Ông Yogi Adityanath - Thống đốc bang Uttar Pradesh đe doạ sẽ bắt giam những ai lan truyền tin đồn về thiếu hụt oxy, máy thở và giường bệnh. Bên cạnh đó, bang cũng chỉ ghi nhận những trường hợp tử vong trong bệnh viện. Còn người dân nghèo tại làng mạc, không có tiền vào viện và phải chết tại nhà, không ai ghi nhận con số này.

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 Các thi thể được phủ đơn giản với những tấm vải phủ saffron - Ảnh: Getty Images

Cơn mưa đầu tháng 5 đã cuốn trôi lớp đất đá, những thi thể được chôn lấp "hời hợt" bên bờ sông cũng lộ lên. Ước tính sơ bộ trong 1 tháng, số thi thể này được tìm thấy lên đến con số 4000 trên quãng được dài chưa đầy 1 dặm đường. Số lượng thi thể mà các phóng viên ước lượng nhìn thấy vượt xa con số được công bố chính thức về số người tử vong vì Covid-19. 

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Đa phần các thi thể trên đều là của các bệnh nhân chết do Covid-19. Sự nghèo khó khiến gia đình họ không thể làm lễ hỏa táng cho người thân của mình.

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