Kiểm tra trí thông minh của bạn: Cốc nào sẽ đầy nước trước?

Cho dù bạn có chọn đúng chiếc cốc hay không thì sự phức tạp của câu đố trí não này sẽ mang đến một thử thách tinh thần cho bạn.

Cốc nào sẽ đầy nước đầu tiên?

Câu đố - Ảnh: @quiz_riddles/X

Trò chơi rèn luyện trí não là những câu đố được thiết kế để thử thách tư duy của bạn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc giải quyết các câu hỏi hóc búa có thể cải thiện tư duy nhận thức.

Bằng cách thực hành những câu đố này, bạn có thể nâng cao khả năng nhận thức của mình và đạt được trí óc nhạy bén hơn trong vài phút.

Trong hình ảnh này, một loạt các cốc có đánh số thứ tự được nối với nhau bằng ống, có vòi ở phía trên. Câu hỏi đặt ra là cốc nào sẽ đầy nước trước? Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ vì bạn bắt đầu có 1 phút để suy nghĩ tìm ra câu trả lời.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nhiều người có thể cho rằng cốc gần vòi nhất, cốc 1, sẽ đầy nước đầu tiên. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, đường ống cốc 1 hở, đường ống dẫn đến cốc 2, 4, 6 và 7 cũng vậy.

Do đó, những chiếc cốc duy nhất có khả năng được đổ đầy đầu tiên là cốc 3 và 5. Khi kiểm tra kỹ hơn, ống dẫn đến cốc 5 cao hơn một chút so với ống dẫn đến cốc 3. Do đó, cốc 3 sẽ là cốc được đổ đầy nước đầu tiên.

Đáp án - Ảnh: @quiz_riddles/X

Những câu đố trí não không chỉ mang tính giải trí mà còn đóng vai trò như những bài tập tinh thần có thể cải thiện tư duy nhận thức. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc luyện tập các câu đố trí não thường xuyên có thể nâng cao khả năng nhận thức và giúp trí óc minh mẫn hơn chỉ trong vài phút.

Trò chơi trí tuệ này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về giá trị của tư duy và niềm vui khi giải được những câu đố khó hiểu. Cho dù bạn có chọn đúng chiếc cốc hay không thì sự phức tạp của câu đố trí não này sẽ mang đến một thử thách tinh thần cho bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kiem-tra-tri-thong-minh-cua-ban-coc-nao-se-day-nuoc-truoc-635317.html