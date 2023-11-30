Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Thế giới 30/11/2023 09:00

Bạn có thể kiểm tra độ tinh mắt và khả năng tư duy nhanh nhạy của bản thân qua câu đố nhỏ dưới đây.

Bạn có thể phát hiện ra 4 con cua đang khéo léo ngụy trang giữa đàn tôm hùm không? 

Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: Dudolf/The Sun

Nếu bạn có thể phát hiện ra loài động vật giáp xác này trong vòng chưa đầy 20 giây, bạn có thể có thị lực 20/20.

Gergely Dudás, được biết đến với tên Dudolf, đã tạo ra một câu đố trí não đầy màu sắc nhằm thách thức mọi người.

Câu đố cũng được thiết kế có chủ ý đánh lừa thị giác và khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ trước mắt do cách phối màu sáng với đàn tôm hùm màu đỏ tươi. 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thể khó phát hiện ra 4 con cua đang ngụy trang đâu đó trong bức hình này. Hãy dành thời gian cho bản thân trong 20 giây và xem bạn có thể tìm được bao nhiêu.

 

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, đây là gợi ý: 4 con cua đang ngụy trang rải rác đều khắp bức ảnh. Một con ở trên cùng bên trái, một con trên cùng bên phải, một con ở giữa và một con ở dưới cùng khung của bức ảnh. 

Nếu bạn phải mất một thời gian khá lâu để tìm thấy 4 con cua hoặc bạn không tìm thấy gì cả, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.  

Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: Dudolf/The Sun
Câu đố: Tìm con mèo đang chơi với con cá đồ chơi, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố: Tìm con mèo đang chơi với con cá đồ chơi, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Một số người đã cảm thấy bối rối khi cố gắng tìm ra con mèo đang chơi với một con cá trong hình ảnh phức tạp này.

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