Câu đố: Tìm con mèo đang chơi với con cá đồ chơi, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Một số người đã cảm thấy bối rối khi cố gắng tìm ra con mèo đang chơi với một con cá trong hình ảnh phức tạp này.

Bạn có thể tìm thấy con mèo đang chơi với con cá đồ chơi trong thời gian dưới 5 giây không?

Câu đố - Ảnh: cats.com/The Sun

Thử thách này nhằm kiểm tra khả năng tư duy nhanh nhạy của bạn và buộc mắt bạn phải hoạt động cùng với bộ não.

Hình ảnh cho thấy có rất nhiều con mèo đang chơi đùa với những cuộn len và những con chuột đồ chơi. Tuy nhiên, trong số đó lại có một con mèo đang chơi với một con cá đồ chơi.

Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ vì bạn chỉ có 5 giây để xác định vị trí của con mèo đang chơi với con cá đồ chơi.

Mẹo để giải các câu đố như thế này là chia hình ảnh thành các phần.

Sau đó, thực hiện tìm kiếm từng phần một để đảm bảo việc kiểm tra đến từng chi tiết trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tập trung vào góc phía dưới bên phải của hình ảnh.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 5 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án - Ảnh: cats.com/The Sun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-con-meo-ang-choi-voi-con-ca-o-choi-neu-phat-hien-duoi-5-giay-ban-la-nguoi-co-thi-luc-2020-633348.html