Câu đố: Tìm con mèo đang ẩn nấp giữa bụi cây xương rồng, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có tầm nhìn của tia X

Thế giới 21/11/2023 09:20

Chỉ những người có tầm nhìn của tia X mới có thể tìm thấy con mèo đang ẩn náu giữa bụi cây xương rồng xanh trong vòng chưa đầy 15 giây.

Bạn có thể phát hiện ra con mèo đang ẩn náu giữa bụi cây xương rồng trong thời gian dưới 15 giây không?     

Câu đố: Tìm con mèo đang ẩn nấp giữa bụi cây xương rồng, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có tầm nhìn của tia X - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: centraltucson.co/The Sun

Các chuyên gia về nhà tại Central Tucson Companies đã chia sẻ thử thách này trên Instagram của họ.

 

Thoạt nhìn, chúng ta có thể nhìn thấy một bụi cây xương rồng màu xanh đầy gai và cao sừng sững trên nền trời nhiều mây.

Tuy nhiên, bằng mắt thường thì có rất nhiều người không hề biết rằng còn có một con mèo đang ẩn náu trong bụi cây này. 

Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ vì bạn chỉ có 15 giây để phát hiện ra con mèo trong câu đố này.

Mẹo để giải các câu đố như thế này là chia hình ảnh thành các phần.

Sau đó, thực hiện tìm kiếm từng phần một để đảm bảo việc kiểm tra đến từng chi tiết trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tập trung vào góc phía dưới bên phải của bức ảnh.

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 15 giây thì bạn có quyền tự hào về bản thân bởi bạn có thể là người có tầm nhìn của tia X. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.   

Câu đố: Tìm con mèo đang ẩn nấp giữa bụi cây xương rồng, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có tầm nhìn của tia X - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: centraltucson.co/The Sun
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