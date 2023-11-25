Câu đố: Tìm 5 chai rỗng nổi trên mặt nước, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Thế giới 25/11/2023 09:03

Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ vì bạn chỉ có 15 giây để phát hiện ra đúng và đủ 5 chai rỗng trong câu đố này.

Bạn có thể tìm thấy 5 chai rỗng đang nổi trên mặt nước trong thời gian dưới 15 giây không?     

Câu đố: Tìm 5 chai rỗng nổi trên mặt nước, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: Dudolf/The Sun

Trong câu đố, tác giả người Đức Gergely Dudás, hay còn được biết đến với tên Dudolf, đưa bạn đến một khung cảnh xanh dịu và được bao quanh bởi những chiếc chai màu xanh lá cây.

Nơi đây có 3 chú cá heo thân thiện đang tận hưởng làn nước trong xanh. Những chú cá heo đã thu thập được một số chai màu xanh lá cây, hầu hết các chai đều chứa đầy những lá thư hay thông điệp riêng.

Tuy nhiên, trong số đó lại có các chai rỗng. Thử thách của bạn là xác định được 5 chiếc chai rỗng đang nổi trên mặt nước.

Điều hấp dẫn là bạn phải thực hiện thử thách này trong vòng chưa đầy 15 giây. Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ và tập trung để tìm đủ 5 chai rỗng trong câu đố này.

Nếu bạn thấy thử thách này quá khó khăn, chúng tôi có thể giúp đỡ bạn.

Đầu tiên, hãy quan sát thật kỹ xem các chai có chứa bức thư trông như thế nào, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt ở những chai rỗng. 

Thứ hai, điều quan trọng cần lưu ý là các chai rỗng nằm rải rác khắp bức ảnh thay vì tập trung ở một chỗ.

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 15 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.    

Câu đố: Tìm 5 chai rỗng nổi trên mặt nước, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: Dudolf/The Sun
Câu đố: Tìm con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố: Tìm con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 5 giây thì có thể bạn là người có thị lực 20/20.

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