Câu đố: Tìm con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Thế giới 24/11/2023 11:19

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 5 giây thì có thể bạn là người có thị lực 20/20.

Bạn có thể tìm thấy con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học dưới đây trong thời gian dưới 5 giây không?      

Câu đố: Tìm con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: ZenBuisness/The Sun

Theo ZenBuisness: "Những câu đố ảo ảnh quang học này có thể giúp bạn rèn luyện tinh thần tốt, từ đó có thể giúp bạn suy nghĩ hiệu quả hơn và giải quyết vấn đề dễ dàng hơn".  

Trong hình ảnh khó hiểu này là các cột hình chữ nhật sọc dọc đen trắng xen kẽ nhau. Câu đố này đặc biệt khó do cách phối màu tương phản đen-trắng được áp dụng.  

Nếu bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh quá lâu, bạn có thể thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng. Nhưng đừng để điều này ngăn cản bạn thực hiện thử thách. 

Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ vì bạn chỉ có 5 giây để phát hiện ra con vật đang ẩn giấu trong bức ảnh này.    

Nếu nhìn kỹ, bạn có thể nhận thấy rằng có những đường gờ nhỏ làm thay đổi kích thước hình dạng bức ảnh và đây chính là manh mối để bạn tìm ra đáp án. 

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn chưa phát hiện ra, đây là một gợi ý. Hãy tập trung vào phía bên trái và bạn có thể bắt đầu nhận thấy một bàn chân tròn, mũm mĩm.

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 5 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.                

Câu đố: Tìm con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: ZenBuisness/The Sun
Câu đố: Tìm con mèo đang ẩn nấp giữa bụi cây xương rồng, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có tầm nhìn của tia X

Câu đố: Tìm con mèo đang ẩn nấp giữa bụi cây xương rồng, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có tầm nhìn của tia X

Chỉ những người có tầm nhìn của tia X mới có thể tìm thấy con mèo đang ẩn náu giữa bụi cây xương rồng xanh trong vòng chưa đầy 15 giây.

Xem thêm
Từ khóa:   câu đố ảo ảnh quang học câu đố IQ câu đố hại não

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích