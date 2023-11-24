Câu đố: Tìm con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học, nếu phát hiện dưới 5 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 5 giây thì có thể bạn là người có thị lực 20/20.

Bạn có thể tìm thấy con vật ẩn giấu trong bức ảo ảnh quang học dưới đây trong thời gian dưới 5 giây không?

Câu đố - Ảnh: ZenBuisness/The Sun

Theo ZenBuisness: "Những câu đố ảo ảnh quang học này có thể giúp bạn rèn luyện tinh thần tốt, từ đó có thể giúp bạn suy nghĩ hiệu quả hơn và giải quyết vấn đề dễ dàng hơn".

Trong hình ảnh khó hiểu này là các cột hình chữ nhật sọc dọc đen trắng xen kẽ nhau. Câu đố này đặc biệt khó do cách phối màu tương phản đen-trắng được áp dụng.

Nếu bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh quá lâu, bạn có thể thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng. Nhưng đừng để điều này ngăn cản bạn thực hiện thử thách.

Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ vì bạn chỉ có 5 giây để phát hiện ra con vật đang ẩn giấu trong bức ảnh này.

Nếu nhìn kỹ, bạn có thể nhận thấy rằng có những đường gờ nhỏ làm thay đổi kích thước hình dạng bức ảnh và đây chính là manh mối để bạn tìm ra đáp án.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn chưa phát hiện ra, đây là một gợi ý. Hãy tập trung vào phía bên trái và bạn có thể bắt đầu nhận thấy một bàn chân tròn, mũm mĩm.

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 5 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án - Ảnh: ZenBuisness/The Sun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-con-vat-an-giau-trong-buc-ao-anh-quang-hoc-neu-phat-hien-duoi-5-giay-ban-la-nguoi-co-thi-luc-2020-633020.html